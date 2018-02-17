العدواني: تجاوزنا الآثار النفسية لهزيمة التضامن

كتب- ناصر الفضلي:

أكد ظاهر العدواني مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر ان فريقه جاهز لمواجهة القادسية غدا في الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري فيفا وقال اننا سنستعيد اللاعب احمد حواس في مواجهة الاصفر بعد مشاركته في التدريبات منذ ثلاثة ايام اثر تعافيه من الاصابة التي ادت الى غيابه عن مباراة العنابي الاخيرة امام التضامن، مشيرا الى ان صفوف فريقه ستكون مكتملة بعودة حواس وباقي اللاعبين امثال محمد جهاد وسلمان بورمية بعد انتهاء دراستهم في الخارج.

واضاف ان اعضاء الجهازين الاداري والفني عقدوا اجتماعا باللاعبين بعد الخسارة الثقيلة امام التضامن باربعة اهداف مقابل هدف في الجولة الماضية طالبوهم فيه تناسي الخسارة والنظر الى المستقبل مع احترام الفرق المنافسة وعدم التقليل من شانها، خصوصا ان السبعة المشاركة ضمن بطولة دوري فيفا متقاربة المستوى وان التفاوت في الاداء قد يحدث من مباراة الى اخرى.

وأردف قائلا لقد عملنا خلال الايام القليلة الماضية على اخراج اللاعبين من الاثارا النفسية للخسارة الثقيلة امام التضامن التي لم تكن مستحقة ام مقياسا لاداء اللاعبين وهم الان متفهمون جدا ان المرحلة المقبلة تتطلب تظافر الجهود من الجميع والانضباط بالتعليمات من الاداريين والمدربين لتطوير الاداء ثم النتائج، لافتا الى تجاوز الاثار النفسية لخسارة التضامن.

وشدد العدواني على اهمية مباراة فريقه امام القادسية غدا على ستاد علي صباح السالم بالرغم من الغيابات العديدة في صفوف الاصفر وقال انه لا يمكن التقليل من قيمة القادسية لما يضمه في صفوفه من لاعبين متميزين اساسيين او بدلاء، كما ان غياب اكثر من لاعب صفوفه لايعني التقليل من شانه وان خسارته امام السالمية ستشكل دافعا للتعويض من اجل العودة للمنافسة.