العدواني: فوز 10 من نزلاء «الرعاية الاجتماعية» في مسابقة «القرآن»

أعلنت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية شيخة العدواني عن فوز 10 من أبناء ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية في مسابقة الكويت الكبرى الـ (21) لحفظ القرآن وتجويده تحت شعار يحبهم ويحبونه لعام 2017 والتي اُقيمت تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأضافت العدواني في تصريح صحافي بأن «هذه المرة الأولى التي يشارك فيها نزلاء دور الرعاية في هذه المسابقة، حيث شاركوا في التصفيات ضمن 58 متسابقا ومتسابقة»، مؤكدة أن «مسؤولي الوزارة حريصون على دمج النزلاء في المجتمع وتعزيز الوازع الديني لديهم».

وشكرت العدواني إدارتي التوعية والإرشاد والحضانة العائلية بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والأمانة العامة للأوقاف لدورهم الكبير في اشراك النزلاء بمسابقة حفظ القرآن الكريم بما يعود بالنفع عليهم.