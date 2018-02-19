الدعيج: الكويت تُعوِّل على المشاريع العملاقة وأهمها تطوير الجزر ومدينة الحرير

كتب – عبدالله عثمان:

قال وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي أن تراوح سعر برميل النفط بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل يعتبر سعر عادلاً ، مؤكداً أن ذلك السعر يلبي رغبات الدول المنتجة في الاستمرار بمشاريعها النفطية، لتعزيز الإنتاج، والمحافظة على إمدادات السوق، لاسيما وأن الكويت لديها عدد من المشاريع الضخمة التي سترى النور قريباً، مستبعدا وصول سعر البرميل إلى 100 دولار.

وأضاف العذبي على هامش الندوة التي نظمتها العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط أمس تحت مسمى “يوم الشكر والوفاء والعرفان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ” ،أن أسعار النفط تسير في مسارها الطبيعي خلال الفترة الماضية، موضحاً أن انخفاض الاسعار خلال الفترة الأخيرة يعتبر عملية تصحيحية ، مؤكداً على أن لجنة مراقبة خفض الانتاج بذلت جهوداً جبارة للوصول إلى استقرار السوق، لافتاً إلى أن الاتفاق ساعد على سحب المخزونات النفطية من السوق العالمي مما ساهم بشكل إيجابي في تعافي الأسعار.

ولفت إلى أن نسبة التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج تجاوز الـ100 % وهو ما يعد نجاحاً للقائمين على الاتفاقية، مشدداً على أنه لولا اتفاقية خفض الإنتاج والتعاون بين دول منظمة أوبك ودول خارجها ما وصلت مستويات الأسعار إلى تلك المستويات.

العوامل الجيوسياسية

وأكد العذبي أن العوامل الجيوسياسية التي تمر بها مناطق العالم ، ساهمت أيضاً في تعافي الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية وصلت إلى حد التعادل ما بين المستهلكين والمنتجين، موضحا أن الدول المنتجة تحتاج إلى أسعار مستقرة للدفع بمشاريع الدولة وإنجازها ، متمنيا أن تستمر لجنة الخفض بقيادة السعودية في النجاحات والمحافظة على استقرار الأسعار، بحيث تكون الأسعار عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين.

وفيما يتعلق بالاجتماع المقبل في الرياض، أفاد العذبي أن الاجتماع دوري أو ربع سنوي لمراجعة الأسعار للدول الملتزمة بعمليات الخفض، موضحا أن الاجتماع سوف يتطرق لأرقام العرض والطلب ونسب الالتزام وإنتاج كل دولة على حدة سواء داخل أوبك وخارجها .

وبين أن الأسعار تسير في تحسن مستمر ولن تنخفض عن مستويات معينة، نظراً لتعافي السوق، موضحا أن اتفاق خفض الإنتاج مستمر كما هو ولا تعديل عليه حتى نهاية العام الجاري.

خفض الانتاج

وأكد أن اتفاق خفض الإنتاج أثر على جميع الدول المنتجة، خصوصاً الملتزمة منها بعلميات الخفض، مشيراً إلى أن انضمام الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة جاء بجهد واضح من الدول الرئيسية المنتجة داخل المنظمة ” السعودية – الكويت – الإمارات “.

وقال ان إنتاج الكويت النفطي يبلغ حاليا 2.7 مليون برميل يومياً ، بينما تبلغ قدرتها الإنتاجية أكثر من ذلك لكنها تلتزم بعمليات الخفض، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول المشتركة في الاتفاقية تبلغ معدلات خفض الإنتاج لديها نسب بسيطة مقارنة بالدول الرئيسية في الإنتاج.

تاريخ الكويت

وحول الندوة التي نظمتها الوزارة قال العذبي: ان الكويت كانت ولازالت دولة رائدة في المنطقة بنهضتها وتطورها وبناء مؤسسات الدولة الحديثة التي سبقت بها الكثير من الدول، مشدداً على أن وزارة النفط تحافظ على إقامة تلك الفاعليات للتثقيف وبث روح الولاء في الموظفين والعاملين بالقطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالكثير من ورش العمل والندوات لاسيما الاقتصادية منها، موضحا أن مسؤولو الوزارة ارتأوا إقامة ندوتين خلال فبراير الجاري للمشاركة في الأعياد الوطنية وإعطاء تلك المناسبات المجيدة حقها في الاحتفال.

وقال ان وزارة النفط وإدارة الإعلام البترولي تقوم بجهد كبير لنشر الثقافة البترولية والمعلومات النفطية المهمة سواء لموظفي الوزارة أو لطلبة المدارس والجامعات، مؤكداً أن تلك المجهودات ساهمت بشكل كبير في نشر الوعي البترولي بالمجتمع الكويتي.

المشاريع الاقتصادية

من جانبه قال الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج الصباح: ان لدى الكويت الكثير من المشاريع والأفكار الاقتصادية مثل تطوير مدينة الصبية والتي تحولت فيما بعد إلى مدينة الحرير، وهو مشروع أكبر بحوالي 100 مرة من مشروع مدينة الصبية، ولدى الكويت مشاريع تطوير الجزر والمخططات العملاقة الموضوعة لتطوير الجزر وربطها بالكويت وعلى رأسها جزيرة فيلكا.

وذكر أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لديه رؤية اقتصادية في تطوير مدينة الحرير وطريق الحرير الذي يمتد من الصين إلى أوروبا وبالفعل قامت الصين بأولى الخطوات نحو تنفيذ ذلك المشروع بوصولها إلى باكستان.

وبين أن تطوير جزيرة فيلكا يعتبر من المشاريع الكبيرة للغاية ويعد كويت آخرى جديدة وعالم جديد مرتبط بطرق جديدة وجسور عملاقة وهو يعتبر من اكبر المشاريع التي تجمع الكويت والدول الأخرى.

