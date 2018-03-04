الموازنة العراقية حددت خمس سيارات لرؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربعاً للنواب وثلاثاً للوزراء واثنتين للوكلاء

بغداد – وكالات:

أعلن النائب في «التحالف الكردستاني» بالبرلمان العراقي شاخه وان عبد الله أمس، اتخاذ القوى الكردية قراراً بالانسحاب من العملية السياسية والعودة إلى الإقليم.

وأوضح عبد الله أن «هناك جملة من الآراء طرحت، منها الانسحاب من العملية السياسية، لأنه لم يبق شيء يربطنا مع الحكومة الاتحادية، بعد أزمة كركوك، وتخفيض موازنة الإقليم من دون وجه او سند قانوني».

وأضاف «نحن كنواب التحالف الكردستاني بكل كتله، وصلنا إلى قناعة أن الاستمرار والمضي مع الحكومة العراقية من دون جدوى، لذلك أحد الخيارات التي طلبنا من القيادة السياسية أن تأمرنا بالانسحاب من رئاسة الجمهورية ومجلسي والوزراء والنواب، والعودة إلى الإقليم مرفوعي الرأس وأن نبقى مع شعبنا في معاناتهم ونبدأ صفحة جديدة».

من جهته، قال رئيس الحكومة في إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في مؤتمر صحافي، إن «حكومة الإقليم تأسف لإقرار الموازنة من دون الأخذ بمطالب الكرد»، داعياً الرئيس فؤاد معصوم لبيان موقفه من الموازنة، مشيراً إلى أنه يحمل بغداد مسؤولية عدم تطبيق الدستور.

وأضاف إن «الحصة المقررة للإقليم في الموازنة لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين»، محذراً من أن «إهمال حقوق الأكراد سيؤدي إلى عدم استقرار العراق».

وأعرب عن تفاؤله بشأن حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور، مؤكداً ضرورة حل المشاكل بالتوافق والحوار.

وكانت الموازنة العراقية حددت لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، رغم عجزها بـ11 مليار دولار.

وحددت أربع سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب وثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة.

من ناحية ثانية، اعتبر أمين عام «عصائب أهل الحق»، التابعة لـ»الحشد الشعبي»، في تغريدة على موقع «تويتر»، عدم تثبيت منتسبي «الحشد» ومساواتهم بأقرانهم في الأجهزة الأمنية في ميزانية العام 2018، «خيانة حقيقة».

وقال إن «عدم مساواة أبطال الحشد الشعبي بإخوانهم في الأجهزة الأمنية وعدم تثبيتهم وبقائهم بصيغة عقود رغم التضحيات التي قدموها، ورغم توصيات المرجعية الدينية، خيانة حقيقية بكل معنى الكلمة».

على صعيد آخر، أكد أمين عام «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلك أول من أمس، أن عدم الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة في مايو المقبل سيولد «مأساة كبيرة».

ودعا العراقيين إلى الذهاب لصناديق الاقتراع يوم الانتخابات، مشيراً إلي أن الأجيال المقبلة ستتحمل مأساة كبيرة إذا لم يتم الذهاب للمشاركة في الاقتراع.

وأعلن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة، قائلاً «لن أرشح نفسي في الانتخابات لأننا دفعنا ثمناً كبيراًَ بمشاركتنا بالعملية السياسية ولولا وجودنا لسبح العراق في الدماء آنذاك».

ميدانياً، قتل ضابط من قوات التدخل السريع، التابعة لوزارة الداخلية، أمس، بهجوم مسلح في محافظة صلاح الدين.

وفي بغداد، أصيب ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة كسرة وعطش شرق العاصمة.