بغداد – وكالات:

يلجأ المئات من سكان مدينة الموصل إلى التخفي خوفاً من تطابق أسمائهم مع آخرين من عناصر تنظيم “داعش” كانوا منتشرين في المدينة قبل تحريرها.

وقال محمد (25 عاماً) إنه “لا أستطيع الخروج من الموصل ولا حتى التنقل بحرية في المدينة”، مشيراً إلى أن قوات الأمن “لديها أجهزة حاسوب مزودة بقوائم أسماء” تضم المطلوبين.

وأضاف إن “تقديم طلب لقاضي التحقيق وإجراء التحقيق اللازم للتأكد من براءتي بعد الاتصال بدوائر أمنية ، سيؤدي إلى اعتقالي لأشهر لدى الشرطة”.

من جهته، قال مدير احدى المنظمات الإنسانية في الموصل سامي الفيصل إن “هناك نحو 2500 شخص يعانون من تشابه الأسماء”.

بدوره، قال المتحدث باسم نقابة المحامين في محافظة نينوى أحمد عواد الجبوري إنه يتابع عن كثب قضايا تشابه الأسماء، معتبراً أن الحل لها يكون أحياناً بالعودة إلى أسماء الأمهات والزوجات.

وأضاف “حالياً، لدينا 97 شخصاً باسم محمد جاسم محمد”.

من ناحية ثانية، وافق البرلمان العراقي بالغالبية أمس، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018.

وكان البرلمان استأنف أمس، جلسة عامة لاستكمال التصويت على الموازنة، بعد تأخير استمر أشهر على خلفية عدم الاتفاق في مسائل تتعلق بموضوع حصة إقليم كردستان.

كما أكمل مجلس النواب أمس، التصويت على بنود قانون ينظم الانتخابات المحلية في محافظات البلاد، وذلك بعد حسم الجدل بشأن كيفية إجرائها في محافظة كركوك، المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم الشمال.

وقال النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران إنه “تم الاتفاق على صيغة تسمح بمشاركة كركوك في الانتخابات المقبلة، ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات”.

وأضاف إن “كركوك ستجرى فيها انتخابات محلية أسوة ببقية المحافظات، على أن يتم تدقيق سجل الناخبين، وتقاسم السلطة بين جميع مكونات المحافظة (العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين)”.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس، حرص المجلس على إعادة المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

في غضون ذلك، طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة باحتفالية الانتصار التي أقامتها قيادة العمليات المشتركة أمس، بضرورة التمسك بالإنجاز الذي حققه العراقيون بانتصارهم على “داعش”.

على صعيد آخر، بحث وزير القوى العاملة محمد شياع السوداني مع نظيره المصري محمد سعفان أمس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودراسة احتياجات سوق العمل العراقي من العمالة المصرية، بالإضافة إلى بحث إنهاء مشكلة تأخر صرف الرواتب التقاعدية للمستحقين المصريين.

وفي كركوك، قتلت قوة من “الحشد الشعبي” أمس، ستة عناصر من “داعش” بعد تطويقهم جنوب المحافظة.

وفي بغداد، أعلنت الاستخبارات العسكرية أول من أمس، عن إسقاط طائرة مسيرة لـ”داعش” على الحدود العراقية – السورية.٫