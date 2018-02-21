بغداد – وكالات: دعت الأمم المتحدة إلى تمكين النازحين العراقيين من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن النازحين لهم حق في التصويت غير قابل للتصرف.

وشددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والانتخابية أليس وولبول على أن النازحين لهم حق في التصويت غير قابل للتصرف، وينبغي تمكينهم من المشاركة في الاقتراع المقبل المقرر في 12 مايو المقبل، وأن يكون لهم صوت في رسم مستقبل بلادهم.

وأكدت الحاجة إلى تدابيرَ خاصة لضمان تمكين الناخبين الشباب الذين صار يحق لهم التصويت للمرة الأولى من التسجيل والتصويت في الانتخابات.

من جهته، طمأن مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كركوك قيس خورشيد سكان المخيم إلى أن المفوضية ستوفر آليات لتصويت النازحين في مراكزَ مخصصة داخل مخيماتهم.

في غضون ذلك، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش أول من أمس، إن “تشكيل حكومة عراقية جديدة هو الضامن الوحيد لمستقبل البلاد، وقيام دولة فيدرالية مستقلة تماماً موحدة، وديمقراطية”.

وأضاف إن الحكومة الجديدة “ستكون أيضاً الضامن لتنمية الشعب العراقي، والمنطقة واستقرارها”.

من ناحية ثانية، دانت السفارة الأميركية لدى العراق في بيان، أول من أمس، قتل تنظيم “داعش” 27 من عناصر “الحشد الشعبي”، مؤكدة أن “المعركة ضد داعش في العراق لم تنتهِ بعد”.

وذكرت أن “المعركة ضد داعش في العراق لم تنته بعد، رغم انتهاء الحملة العسكرية ضده”، محذرة من أن “فلول داعش لا تزال تتشبث بفكره المنحرف، ولديها القدرة لتنظيم الهجمات بهدف إعادة حالة عدم الاستقرار إلى المناطق المحررة”.

وأشارت إلى أنه “بدعوة من حكومة العراق، ستستمر الولايات المتحدة والتحالف الدولي في شراكتهما مع قوات الأمن العراقية للقضاء على الإرهاب باعتباره تهديداً للعراق”.

على صعيد آخر، عادت نحو ألف عائلة نازحة إلى مناطقهم في محافظة ديالى (شرق)، ضمن خطة تهدف إلى إغلاق ملف النزوح في المحافظة التي تم تحريرها من سيطرة “داعش” نهاية العام 2017.

وفي نينوى، قتل جندي عراقي وأصيب آخر أمس، في هجوم نفذه ثلاثة عناصر من “داعش” غرب الموصل قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم.

وقتل خمسة عناصر “داعش” كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، في كمين نصبه “الحشد الشعبي”، لدى محاولتهم التسلل من سورية لاستهداف مواقع عسكرية بالعراق.

في الأنبار، قتل 20 سائقاً من سكان المحافظة، في كمين نصبه مسلحو تنظيم “داعش”، بالجانب السوري على الحدود بين البلدين.