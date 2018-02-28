العراق للوساطة بين السعودية وإيران

موسكو – أ ش أ: أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، أمس، أن بلاده يمكن لها أن تلعب دورا في توطيد العلاقات بين السعودية وإيران.

وقال الجعفري لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية “لدينا علاقة جوار جيدة مع سورية وتركيا من جانب، ومع إيران والسعودية من جانب آخر، وعملنا على التقريب فيما بينهم ولا نزال نبذل جهودا”.

وأضاف إن “علاقات العراق مع هذه الدول تستدعي بالضرورة تقريب هذه الأجواء وتلطيفها وتجاوز حالة التوتر الموجودة، لأنها كلها دول جوار جغرافي للعراق”.