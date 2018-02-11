بغداد – وكالات: أكدت وزارة الداخلية العراقية أمس، وجود تبادل معلومات مع السعودية بشأن الإرهابيين، مشيرة إلى وجود مساع لافتتاح منفذ جميمة بين البلدين الشقيقين.

وقال وزير الداخلية قاسم الأعرجي “إن العراق يسعى جاهدا لأن تكون لديه علاقة متوازنة مع جميع دول الجوار والمنطقة، مشيرا إلي أن هناك تعاونا مثمرا وإيجابيا مع السعودية، والحدود المشتركة آمنة”.

وأضاف، أن اللقاءات مستمرة بين البلدين، كما أن هناك تبادل معلومات حول الإرهابيين ومكافحة الجريمة والتسلل عبر الحدود، لافتا إلي أن منفذ عرعر مفتوح حاليا، كما أن جهودا تبذلها الحكومتان العراقية والسعودية، لافتتاح منفذ جميمة على محافظة المثنى الذي له أهمية اقتصادية وتجارية، فضلا عن حركة الزوار للديار المقدسة.

على صعيد آخر، أكد الأعرجي، أن وزارته لن تتردد بتطبيق القانون، محذرا كل من تسول له نفسه العبث وإيقاف عملية الاستثمار.

من جانبه، قال معاون محافظ البصرة معين الحسن، “إن وفدا حكوميا سعوديا التقى أمس مع المحافظ أسعد العيداني وعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، للتنسيق بشأن افتتاح قنصلية سعودية في المحافظة”، لافتا إلي أنه من المنتظر افتتاح القنصلية في غضون أسابيع قليلة، حيث ستكون في البداية في مقر مؤقت ثم تنتقل إلى مقر دائم”.

وأضاف أن الحكومة المحلية في البصرة تعهدت للوفد السعودي بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقنصلية، مشيرا إلي أن الوفد السعودي أبلغ الحكومة المحلية أن القيادة السعودية مهتمة بتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

من جهته، قال رئيس الوفد السعودي، نائب رئيس الدائرة الاعلامية في الخارجية السعودية عبد الرحمن الشهري، عقب الاجتماع إن “الوفد جاء وفقا لتوجيهات السلطات السعودية وان اعادة افتتاح القنصلية سيكون قريبا وستعمل على تقديم الخدمات والتسهيلات للحجاج والمعتمرين والوفود الاقتصادية بين البلدين”.

على صعيد آخر، دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، الى ارساء الاستقرار في العراق، والحفاظ على الانتصارات التي تحققت على “داعش”.

وأكدت لدى زيارتها إقليم كردستان أمس، وعقب محادثات ببغداد مع نظيرها العراقي عرفان الحيالي، ضرورة حل الخلافات بين أربيل وبغداد عبر الحوار.

كما أكدت الاستعداد لتدريب وتجهيز وتسليح الجيش العراقي، والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المحررة.

من جانبها أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، أن رُبع أطفال العراق يعانون من الفقر بعد الحرب على تنظيم “داعش”، موضحة أن أربعة ملايين طفل بحاجة للمساعدة.

ميدانيا، فجرت مجموعة مسلحة تكية السادة النعيم في قضاء داقوق بكركوك، واختطفت إمام التكية إلى جهة مجهولة، بينما أعلنت قيادة الشرطة اعتقال ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية في قضاء خانقين، وقتل مدني وأصيب ستة آخرون من عائلة واحدة، بهجوم مسلح نفذه مجهولون على منزلهم جنوب محافظة صلاح الدين، فيما قتل مدنيان وجرح ثالث بانفجار منزل مفخخ بمتفجرات من مخلفات تنظيم “داعش” غرب الموصل.

من جانبها، شنت وزارة الدفاع عملية تطويق وتفتيش لمناطق عدة غرب بغداد، بينما حذرت اللجنة الأمنية بمجلس محافظة البصرة، من أن الإعلان المسبق عن قرب تنفيذ عملية أمنية بمشاركة قوات من خارج المحافظة، يؤدي لفرار المطلوبين، داعية لعدم الإعلان مسبقا عن ساعة الصفر لتحقيق المباغتة.