بغداد – وكالات: هدد نواب البرلمان العراقي، بالطعن بقانونية تعديل قانون الانتخابات الأخيرة، والذي يسمح لمن لا يحملون الشهادات الجامعية بالترشح للانتخابات المقبلة، ولوحوا بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية.

ووصف رئيس كتلة “كفاءات” النيابية، هيثم الجبوري، ما حصل في جلسة البرلمان بـ”المهزلة الكبيرة”، بينما أكدت النائبة عن “دولة القانون” هدى سجاد، أن كتلتها ستذهب إلى المحكمة الاتحادية، للطعن بمقترح التعديل ونصاب الجلسة وآلية التصويت.

ويسمح التعديل لقادة الميليشيات بالمشاركة في العملية السياسية، وينص على أن يكون 20 في المئة من أعضاء مجلس النواب المقبل، من حاملي شهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

في غضون ذلك، رحب الرئيس فؤاد معصوم، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقبلة للبلاد، مشيدًا بأهمية مواقف فرنسا المساندة للعراق.

وذكر المكتب الإعلامي لمعصوم في بيان، أنه “استقبل بقصر السلام ببغداد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث بحثا تعزيز التعاون بين البلدين، فضلًا عن التعاون العسكري والمعلوماتي”، موضحا إن “معصوم رحب باهتمام بالغ بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقبلة للعراق، مشيدًا بـ”أهمية مواقف فرنسا المساندة للعراق في حربه ضد “داعش”، ودعمها العسكري والإنساني فضلًا عن جهودها في حشد دعم المجتمع الدولي”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن العراق متوجه للانفتاح على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكر مكتب الجبوري، “أنه بحث مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع، وملفات عودة النازحين، والانتخابات، وإعمار المناطق المحررة”، حيث أكد تدشين مرحلة الاستقرار التي تستدعي عودة العراق كطرف فاعل ومؤثر في السياسة الدولية.

بدوره، أكد لودريان إن هدف زيارته هو تأكيد دعم فرنسا واستعدادها لتقديم المساعدة للجانب العراقي، مشيرا إلى أن ما فعلته بلاده من خلال مشاركتها في التحالف الدولي ضد داعش ستقوم به أيضا في مرحلة إعادة الإعمار.

على صعيد آخر، توقع الجبوري، تشكيل حكومة قائمة على الأغلبية السياسية غير الطائفية، بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو المقبل، خلافا للسائد على مدى السنوات الماضية.

وقال في مقابلة صحافية، إن المرحلة السياسية المقبلة قد تشهد تغييرا لأول مرة، مضيفا أن المزاج العام السياسي يذهب باتجاه أن تشهد حالة أغلبية سياسية لا تتجاهل المكونات، متمنيا عدم العودة للمفهوم السائد بأن الأغلبية السياسية لا تتجسد إلا ضمن الكيانات السياسية الشيعية فقط.

بدوره، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، أن الحكومة العراقية تمتلك المعلومات وأسماء منفذي عمليات الاغتيال والهجمات التي تطال التركمان خلال الأشهر الأخيرة، موضحا أن التركمان والعرب بكركوك تعرضوا قبل 16 أكتوبر الماضي، لعمليات اغتيال وتهميش من جهة معينة، ومشيرا إلى أن جهات ترى أنها تضررت جراء فرض الحكومة المركزية الأمن في كركوك، وطوزخورماتو، وبقية المناطق المتنازع عليها، بدأت باستهداف التركمان بكركوك، وتنفيذ عمليات اغتيال وخطف بحقهم لزعزعة الوضع الأمني.

ميدانيا، قتل 13 مسلحا بينهم قيادات من تنظيم “داعش”، بغارة جوية نفذتها طائرات التحالف بقضاء تلعفر غرب الموصل، وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، تفجير 15 حزاما ناسفا وعبوات وقنابل هاون بالموصل.

وفيما قتل شرطيان وأصيب آخر بعبوة ناسفة، تم تحرير ثلاثة مخطوفين واعتقال خاطفيهم غرب الموصل، واعتقال عنصر من “داعش”، بعد أن تعرفت عليه سيدة موصلية بأحد الأسواق، وتبين انه قيادي بديوان الزكاة، وكان يقود المفارز لأخذ الاموال من اهالي الموصل.

وبينما تم انتشال نحو 20 جثة متفسخة لقتلى “داعش” غرب نينوى، قال ناشط محلي ان نحو 70 جثة من التنظيم والمزيد من الاحزمة والعبوات الناسفة تتنظر من يرفعها ويبطل مفعولها، فيما أعلنت شرطة ديالي ضبط شحنة كبيرة من السلاح والعتاد جنوب غرب بعقوبة، وأعلن مجلس ناحية العبارة بديالي، نجاة أحد أعضاءه وأحد شيوخ العشائر من محاولة اغتيال بعبوات ناسفة، متهما “داعش” بالضلوع في العملية.

من جانبها عاقبت محكمة عراقية، بالسجن المؤبد، تركية وسوري اتهما بالانتماء إلى “داعش” والتستر على أعمال مجموعة من الإرهابيين.