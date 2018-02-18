العراق والأردن يبحثان في أمن الحدود والإرهاب والمطلوبين

تحذير من حرب قومية في أربيل ومن كارثة كبرى في كركوك

عواصم – وكالات: بحث وزيرا الداخلية العراقي قاسم الاعرجي والأردني غالب الزعبي في عمان، أمس، التنسيق لحماية الحدود المشتركة بين البلدين، إلى جانب مقترح تشكيل منظومة أمنية مشتركة في المنطقة تعمل على تعزيز الأمن العربي ومكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أن “الاجتماع ناقش الأمور الخاصة بمنفذي طريبيل والكرامة الحدوديين بين البلدين، بالإضافة إلى أوضاع السجناء وتعزيز العلاقة بين البلدين في قضايا مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة”.

وأضافت إن “الاعرجي طرح موضوع تشكيل منظومة أمنية مشتركة في المنطقة لتعزيز الأمن العربي واستقراره، وكذلك الاتجاه الى إقامة مؤتمر أمني لدول الجوار العراقي على مستوى وزراء الداخلية”.

وتناول الاجتماع بحث أوضاع العراقيين في الأردن وما يتعلق بمنح سمات الدخول بين البلدين والتعامل بالمثل.

على صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال استقباله أمس، وفداً برلمانياً ألمانياً برئاسة نوربورت رتفن، إلى تشجيع الشركات الألمانية على استثمار الفرص المتاحة في العراق.

كما بحث العبادي مع وزير الخارجية سامح شكري مساهمة مصر فى إعادة إعمار العراق.

من ناحية ثانية، حذرت النائبة العراقية عن ائتلاف “دولة القانون” زينب البصري أمس، من اندلاع “حرب قومية” في حال عدم محاسبة المقصرين في حادثة الاعتداء على شباب عرب في أربيل، داعية العبادي والأعرجي إلى فرض سلطة الدولة هناك.

وقالت “نطالب العبادي بالتدخل الفوري للتحقيق في قضية أبناء محافظة البصرة الذين تعرضوا للضرب المبرح في أربيل، وندعوه ووزير الداخلية إلى التدخل بشكل مباشر وفرض سلطة الدولة”.

في سياق آخر، اعتبر النائب عن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” محمد عثمان أمس، أن ما يجري في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها “غير دستوري”، محذراً من وقوع “كارثة كبري” في حال الانتقائية بالتعامل مع مواد الدستور.

وقال إنه “يتعين على الحكومة العراقية أن تكون حريصة على تطبيق الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن ما يجري في كركوك والمناطق المتنازع عليها لا يعتبر دستورياً.

وفي ميسان، ضبطت السلطات الحدودية العراقية نحو مئة مسافر أجنبي بتأشيرات دخول مزورة.

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان، أمس، أنه “تم ضبط مسافرين إيرانيين، عددهم 106 مسافرين يرومون الدخول إلى الأراضي العراقية عبر منفذ الشيب الحدودي مع ايران أمس (أول من أمس)”.

وفي بغداد، أصيب ثلاثة أشخاص بتفجير عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي بمنطقة الفلاحات التابعة لقضاء الطارمية.

وفي نينوى، اعتقلت القوات العراقية سبعة عناصر من تنظيم “داعش” نفذوا إعدامات ميدانية وقتلوا نحو 200 عراقي في ناحية حمام العليل جنوب محافظة الموصل.