الجميلي: الأموال التي سيتم جمعها ستنفق يشكل اساسي على البنية التحتية واعادة النازحين

الكويت ـ أ ف ب: تأمل الحكومة العراقية أن تجمع نحو 88 مليار دولار على شكل تعهدات لاعادة اعمار البلد الغني بالنفط الذي مزقته الحروب طيلة أربعة عقود، وبعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب المدمرة ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف “داعش”.

وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في اول جلسات المؤتمر ان العراق بحاجة الى 88,2 مليار دولار لاعادة الاعمار. حيث سيتم انفاق الاموال بشكل رئيسي على البنية التحتية واعادة مئات الاف النازحين الى مناطقهم.

من جهته، أكد مدير عام وزارة التخطيط العراقي قصي عبد الفتاح ان اعادة اعمار العراق تتطلب جمع 22 مليار دولار بشكل عاجل، و66 مليار دولار اخرى على المدى المتوسط.

واشار رجا أرشاد ريحان ممثل البنك الدولي ان قطاع الاسكان في العراق يحتاج الى 17,4 مليار دولار، وقطاع التعليم الى 4,5 مليارات، والصحة 4,3 مليارات. كما تحتاج اعادة بناء قطاع التجارة الى 10,6 مليارات دولار، وقطاع الطاقة والنفط والغاز الى 16,3 مليار دولار.

وفي هذا السياق، دعت منظمة الامم المتحدة للطفولة وبرنامج الموئل التابع للمنظمة الاممية الى الاستثمار في البنية التحتية، وقالتا في بيان مشترك ان “واحدا من اربعة اطفال يعيشون في الفقر”.

وذكرتا ايضا ان نصف مدارس العراق تضررت، وان دراسة ثلاثة ملايين طفل عراقي تعطلت.

بدورها، رأت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن على مؤتمر الكويت ان يدعم العودة “الطوعية” للنازحين الذين فروا من منازلهم بسبب العمليات العسكرية ضد المقاتلين المتطرفين.

واعتبرت المفوضية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن “مؤتمر الكويت يوفر منبراً رئيسيا لإعادة التأكيد على أهمية العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين العراقيين وكذلك لجمع الموارد لدعم جهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف”.