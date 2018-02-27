العراق يطلق الحملات الانتخابية في مايو

بغداد – وكالات:

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أمس، عن تحديد العاشر من أبريل المقبل، موعداً لبدء الحملة الدعائية للانتخابات العراقية، المقررة في 12 مايو المقبل، وفتح مراكز اقتراع في 19 دولة لتصويت عراقيي الخارج.

وذكرت المفوضية في بيان، أن هذه الحملة ستبدأ في العاشر من أبريل وتنتهي في الحادي عشر من مايو المقبل، أي قبل يوم من موعد الانتخابات.

من ناحية ثانية، هاجم مسلحون مقراً لـ”الجبهة التركمانية” العراقية في محافظة كركوك، في حين دعا رئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي إلى تشديد الجهد الاستخباري وتطويق المحافظة بالجيش والقوات الاتحادية من جميع الجهات.

وقال الصالحي إن “الإرهاب استهدف مرة أخرى مقرات الجبهة في كركوك في ظل تجاهل وزارة الداخلية عن تكليف ضباط مهنيين لتولي المسؤوليات الأمنية في كركوك وتحديداً إبعاد العناصر الأمنية التركمانية الكفوءة عن القرار الأمني”.

على صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، مع أمين عام منظمة “الانتربول” يورغن شتوك، استعادة الأموال العراقية المهربة والمجرمين والهاربين.

وفي جنيف، بحث وزير العدل العراقي حيدر الزاملي مع رئيس مجلس حقوق الإنسان فويسلاف شوتسه ملف حقوق الإنسان في العراق.

من ناحية ثانية، قالت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق في مؤتمر صحافي، أمس، إن قرار تمديد حظر الرحلات الخارجية من وإلى مطاري إقليم كردستان هو “قرار سياسي”.

وأضافت “هذا موضوع سياسي … عقدنا اجتماعات مع كل من سلطة الطيران المدني ووزارة النقل ولم نجد أي نقاط خلاف بيننا”.

على صعيد آخر، أجرى وزيرا الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري والروسي سيرغي لافروف محادثات في موسكو، ركزت على تعزيز التنسيق الأمني ودعم التجهيز العسكري بين البلدين.

وأكد لافروف دعم روسيا لجهود الحكومة العراقية من أجل “إعادة الأمن، والاستقرار إلى العراق”، مشدداً على أهمية “الاستمرار في التنسيق الأمني والاستخباري وتبادل المعلومات للحد من التحديات الإرهابية”.

وكشف عن أنه سيزور العراق في الفترة المقبلة بعد الاتفاق على المقر الجديد للسفارة الروسية في بغداد.

إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري عراقي مقتل ثلاثة مدنيين أمس، في هجوم لتنظيم “داعش” غرب الموصل، فيما اعتقلت السلطات الأمنية مفتي “داعش” سالم اللهيبي أبوعائشة ووالي القيارة إدريس الكايد أبومريم خلال تواجدهما معا في قرية جنوب الموصل.

وفي الأنبار، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، العثور على عدد من العبوات الناسفة والقبض على مشتبه به في قضاء القائم.

قضائياً، قررت محكمة التمييز الاتحادية أمس، الإفراج عن الناشط المدني باسم خشان، الذي حكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة، وذلك لعدم كفاية الأدلة.