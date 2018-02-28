بغداد – وكالات: فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة، أمس، للتصويت على الموازنة المالية المثيرة للجدل للعام الجاري 2018.

وقال مصدر في رئاسة البرلمان، إن رئيس البرلمان سليم الجبوري، قرر تأجيل جلسة أمس إلى اليوم، لعدم توفر النصاب القانوني، موضحا أن عددا قليلا من النواب حضروا الجلسة، في حين قاطعها البقية نتيجة الخلافات بشأن الموازنة.

من جانبه، قال النائب عن التحالف الوطني الشيعي، كاظم الصيادي، إن 33 نائبا فقط حضروا، في وقت يجب أن يحضر الجلسة 165 نائبا، مضيفا “لن نحضر الجلسات إذا لم تدرج في الموازنة مقترحاتنا”.

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، اعتزام بلاده شراء منظومة صواريخ دفاعية روسية، قائلا بمؤتمر صحافي مشترك، أمس، مع نائب الرئيس الروسي ديمتري روغوزين، بموسكو، إن “النية منعقدة لشراء منظومة صواريخ دفاعية، وندرس الإشكالات كافة، وما يحيطها من صعوبات، ونعمل على تذليلها، وسنعلن القرار النهائي في حينه”.

وأشار أن “للعراق الحق في البحث عن أفضل الفرص لتعزيز وضعه الدفاعي، بعد أن دفع ثمناً غالياً في محاربة الإرهاب”.

وألمح لوجود “فيتو” أميركي على شراء بغداد منظومة الدفاع الجوي الروسية “اس-400″، مشيرا لوكالة أنباء “سبوتنيك”، أن بلاده تحترم الالتزامات الإقليمية والدولية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، مفوضية الانتخابات، لالتزام الحياد، نافيا الاتفاق على تشكيل كتلة أكبر بعد الانتخابات، ومحذرا من أي تنقلات في الوظائف واستغلالها لأغراض انتخابية، لافتا أن العمل جار لإجراء انتخابات نزيهة بالمناطق المحررة.

على صعيد آخر، طالب التركمان، بتعيين محافظ تركماني لمحافظة كركوك.

وقال نائب رئيس الجبهة التركمانية، النائب عن كركوك، حسن توران، إن المشاكل التي تعاني منها المدينة لم تجد طريقًا للحل منذ عام 2003، مؤكدا أن المكون التركماني من أكثر المكونات التي تعرضت للتأثيرات السلبية التي عانى منها العراق.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة، استدعاء محافظ نينوى نوفل العاكوب، للتحقيق معه في قضايا فساد، موضحة أن أمرا صدر بهذا الشأن، من محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى.

ميدانيا، اعتقلت القوات الأمنية أحد قيادات “داعش” غرب كركوك، وعثرت على مستودع للسلاح والعتاد تحت الأرض، وسط الموصل، ومخبأ أسلحة بالعياضية، ومواد تستخدم في عمليات التفجير واسلحة شرق بغداد.

وقتل عنصران من “داعش” بتدمير نفق غرب الموصل، فيما قتل عنصر من “الحشد الشعبي” وأصيب اثنين، بهجوم للتنظيم بكركوك.

على صعيد آخر، عاد نحو ألف نازح إلى الحويجة، بينما ضربت هزة أرضية قضاء المقدادية، دون خسائر.