العراق: 35 نائباً يطعنون على تعديل قانون الانتخابات

العبادي وبارزاني بحثا في الأزمة بين بغداد وأربيل

عواصم – وكالات:

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أمس، أن 35 نائباً قدموا طعناً رسمياً إلى المحكمة الاتحادية العراقية، بشأن جلسـة التصويت على مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، إنه “تم تقديم طعن رسمي من قبل 35 نائباً إلى المحكمة الاتحادية، بعدم اكتمال نصاب جلسة التصويت على مقترح التعديل”، مشيراً إلى أن “القضاء سيتخذ إجراءاته لإبلاغ ممثلي مجلس النواب بالحضور لإجراء المرافعة”.

وأضاف إن “موعد تقديم أسماء مرشحي القوائم الانتخابية، ومنهم 20 في المئة لحملة شهادة الإعدادية، انتهى (الخميس الماضي)، وبالتالي في حال صدور قرار جديد من القضاء ستلزم المفوضية بإعادة النظر في تطبيق مقترح التعديل، وإذا تم تصديق القرار ستمضي المفوضية بإجراءاتها الطبيعية”، موضحاً أن “قرارات المحكمة الاتحادية قطعية وملزمة للجميع بحسب المادة 94 من الدستور”.

وفي مدينة ميونخ الألمانية، بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي بحث على هامش مؤتمر “ميونخ الأمني” مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيحيرفان بارزاني الأزمة بين بغداد وأربيل.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب على هامش المؤتمر، أكد العبادي استمرار بلاده في محاربة تنظيم “داعش”.

أيضاً، بحث العبادي، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” يانس ستولتنبيرغ، دعم بلاده وتدريب أجهزتها الأمنية وتعزيز دور الحلف في تحقيق الاستقرار بالبلاد.

كما بحث العبادي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني أليستر بيتر، في العلاقات بين البلدين وانتقال العراق نحو البناء والاستثمار والإعمار، بعد نجاح عمليات التحرير والانتصار على تنظيم “داعش”.

وشدد العبادي على أهمية تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة التي تركز فيها الحكومة العراقية على تنشيط الاقتصاد وإعادة الحياة الطبيعية ودعم فرص النمو والاستقرار في جميع المحافظات العراقية.

في سياق متصل، رجح النائب عن تحالف القوى العراقية أحمد الجبوري، تمرير الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بالأغلبية السياسية وبـ”غياب” النواب الكرد، فيما اشترط مقابل ذلك “تحفيز” التحالف الوطني لنوابه على الحضور و”تواجد” نواب تحالف القوى.

على صعيد آخر، دعا نائب رئيس كتلة (التغيير النيابية العراقية) أمين بكر، رئاسة البرلمان إلى إصدار قرار يلزم الحكومة بعدم التفاوض مع دول المهجر الراغبة بإعادة اللاجئين العراقيين قسرا.

ميدانياً، عثرت القوات الأمنية على مقبرة جماعية كبيرة تضم رفات 111 من ضحايا تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى ومركزها الموصل شمالي البلاد، فيما أصيب أربعة مدنيين في انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.