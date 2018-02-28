أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق لشركة نفط الكويت والخبير النفطي المهندس أحمد العربيد أن الكويت قادرة على تحقيق عائد من برميل النفط يصل الى 3000 دولار بدلاً من العائد الحالي الذي يتراوح حول 60 دولار عن طريق تطوير الصناعات النفطية .وأضاف العربيد في الندوة التي أقيمت في ديوان رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر أنه قدم ورفقة مجموعة من المختصين مبادرة متكاملة لتطوير الصناعات النفطية التي ستكون كفيلة بتوفير مصدر دخل إضافي للكويت ، مشيراً ان هناك اكثر من 300 ألف مادة يمكن انتاجها عن طريق النفط والاستفادة منها في صناعات أخرى مشيراً أن الدراسات التي تم اجراؤها أكدت ان مادة واحدة من الصناعات النفطية البديلة كفيلة بالتخلص من العجز المالي للكويت منذ العام الأول.

وأكد العربيد أن مبادرته كفيلة بتوفير فرص العمل لجميع الكويتيين ولضمان مستقبل الكويت الاقتصادي نظراً لأهمية وضخامة قطاع الصناعات النفطية مضيفاً أن تطوير الصناعات النفطية ستحول الكويت الى عاصمة للنفط على مستوى العالم.

وأشار العربيد الى أن كل الفرضيات التي تتحدث عن نضوب النفط قريباً لا أساس لها من الصحة ولا تستند الى دلال علمية مؤكداً أن النفط لن ينضب وسيبقى لفترة طويلة من الزمن مصدر الطاقة الرئيسي في العالم.

وقال أن مبادرته التي قدمها تمتد على مدى 20 سنة مقسمة الى فترتين كل منهما ستكون لعشر سنوات مضيفاً أن الفترة الأول سيتم خلالها التركيز على وضع تطوير الصناعات النفطية والبنية التحتية الخاصة بها في حين سينصب الاهتمام في الفترة الثانية على الصناعات المميزة التي ستجعل الكويت عاصمة للنفط على مستوى العالم.

وتحدث العربيد عن توجه الدول الى استخراج او استيراد الغاز قائلاً أن الغاز مطلوب كثيراً في العديد من دول العالم إلا أن النفط سيبقى مصدر الطاقة الرئيسي.