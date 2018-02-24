العربي القطري يعزز وضعه في دوري النجوم

الدوحة – أحمد عبدالفتاح:

حسم العربي معركة البقاء في الدوري القطري عندما تغلب على منافسه المباشر فريق الخريطيات 2-1 قبل 4 جولات من النهاية ليتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة ويبتعد عن المواجهة الفاصلة مع ثاني الدرجة الثانية، بينما تجمد رصيد الخريطيات عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

سجل للعربي خلفان ابراهيم في الدقيقة (40 ومحمد سالم المال (84)، بينما ارحز محمود سعد هدف الخريطيات الوحيد (88).

وشهدت المباراة مساندة جماهيرية للنادي العربي في هذه المباراة التي اقيمت على ملعب حمد الكبير، كما حضر نجوم النادي القدامى لمؤازرة الفريق.

وفي مباراة أخرى حسم ام صلال صراع المربع الذهبي مع السيلية بعدما تفوق عليه بهدف دون رد سجله الإيفواري ساجبو، ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيلية الذي تراجع للمركز الخامس واصبح موقعه مهدد من قبل الغرافة السادس.