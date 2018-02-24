العربي يؤكد إصابة رحيل طفيفة

أكد النادي العربي سلامة مدافعه المتألق احمد رحيل، وقدرته على اللحاق بمباراة الفريق المقبلة امام التضامن بالجولة الـ 13 بدوري فيفا الممتاز لكرة القدم.

وتعرض رحيل للاصابة خلال مباراة العربي مع السالمية التي انتهت بفوز الاول بهدفين لهدف امس ضمن الجولة الـ 12 بالدوري، واضطر على اثرها اللاعب لمغادرة ارض الملعب في الشوط الثاني.

وكشف الحساب الرسمي للعربي على تويتر امس بان اصابة رحيل طفيفة وسيكون بمقدوره التواجد مع الفريق في مباراته الهامة امام التضامن، ليعزز بذلك تشكيلة المدرب محمد ابراهيم.

وقدم احمد رحيل مستويات كبيرة مع العربي منذ انتقاله للفريق في الانتقالات الشتوية الاخيرة ليصبح من الركائز الاساسية للفريق، كما نجح اللاعب في تسجيل هدفه فريقه الاول امام السالمية، ليساهم في تحقيق الفوز، الذي رفع رصيد العربي الى 14 نقطة ليتقدم الى المركز الرابع في لائحة الترتيب.

من ناحية اخرى أكد مشعل العبكل المنسق الاعلامي للفريق الاول لكرة القدم ان المدرب محمد محمد ابراهيم قرر منح اللاعبين راحة ٤٨ ساعة بعد المجهود البدني الكبير الذي بذلوه اثناء مواجهتهم مع السالمية، وقال ان الفريق سيباشر تدريباته غدا تحضيرا لمواجهة التضامن في الجولة المقبلة من الدوري.

واوضح العبكل ان لاعبي الاخضر اظهروا اداء بطوليا امام السماوي وتكاتفا كبيرا من اجل الخروج بنتيجة ايجابية، خصوصا ان الفريق قدم مستويات متطورة منذ انطلاقة القسم الثاني للدوري وهي لا تعكس النتائج الغير منتظره، مشيرا الى ان اللاعبين ادوا المطلوب من قبل المدرب محمد ابراهيم ولوا مسلسل اضاعة الفرص لخرج الاخضر بنتيجة أكثر من هدفين في مرمى السالمية، لافتا الى ان الجهاز الفني سيعمل جاهدا في الايام المقبلة على حل معضلة ضياع الفرص وزيادة معدل التهديف في شباك الفرق المنافسة.