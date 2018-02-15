العربي يرفض الراحة

كتب- ناصر الفضلي:

أكد مشعل العبكل المنسق الاعلامي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي ان الحظ تخلى عن فريقه في مباراته امس الاول امام كاظمة، وقال ان اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا للخروج بنتيجة الفوز والظفر بالنقاط الثلاثة لكن الحظ تخلى عنهم في النهاية.

واعتبر العبكل ان خط دفاع الاخضر تحسن كثيرا منذ بداية القسم الثاني من المسابقة، مؤكدا ان شباك الفريق لم تتلق اي هدف باي من المباريات الثلاثة التي خاضها حتى الان في القسم الثاني من المسابقة، وهو مؤشر ايجابي ودليل على تحسن كبير في اداء الخط الخلفي خصوصا بعد انتداب الثانئي احمد رحيل ومهند الانصاري مع عودة الايفواري كيتا للعب بجانب رحيل في محور الدفاع لتشكيل ثنائي صلب في الخط الخلفي.

وأضاف ان الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد ابراهيم رفض منح اللاعبين راحة امس تحضيرا لمواجهة العميد الاثنين المقبل قائلا : المباراة ستكون صعبة على الفريقين وسنسعى الى تقديم افضل ما لدينا فيها من اجل الخروج بنتيجة ايجابية من امام الابيض متصدر الترتيب.