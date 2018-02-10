العروج: إصابة 22 حالة بسرطان الحنجرة والأحبال الصوتية بالكويت سنوياً

كتبت ـ مروة البحراوي:

أعلن استشاري الانف والاذن والحنجرة بمستشفى الفروانية الدكتور حمود عبد الله العروج عن إصابة 22 حالة سنويا بسرطان الحنجرة والاحبال الصوتية بالكويت، بمعدل انتشار 2٫9 لكل 100 الف نسمة، وذلك وفقا لاخر احصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان الموثقة بمنظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في تصريح صحافي للعروج بمناسبة الإعلان عن انطلاق المؤتمر الطبي الدولي لاخر المستجدات الطبية في جراحة الحنجرة والأحبال الصوتية، والذي سيعقد خلال الفترة من 15 الى 16 فبراير الجاري بمشاركة خليجية وعالمية، ويستعرض اخر تقنيات تشخيص وعلاج امراض الحنجرة والاحبال الصوتية.

وبين أن المؤتمر يضم 20 ورقة وبحث علمي من اصل 40 ورقة مقدمة تمثل مختلف طرق علاج وتشخيص امراض الحنجرة والاحبال الصوتية، كما يستضيف 11 استشاريا عالميا من الولايات المتحدة الاميركية، أستراليا، كندا، تركيا، السعودية والامارات إلى جانب عدد كبير من الخبراء المحليين الذين سيلقون 20 محاضرة مع تنظيم اربع ورش عمل وحلقتي نقاش.

ولفت إلى مناقشة الكثير من القضايا الصحية المتعلقة بأمراض الحنجرة ومنها اورام الحنجرة الحميدة، استخدام الليزر في علاج سرطان الحنجرة، طرق العلاجات الدائمة لشلل الاحبال الصوتية عن طريق زراعة دعامة للحبل الصوتي، علاج تضيقات الحنجرة والقصبة الهوائية والصدمات التي تتعرض لها الحنجرة نتيجة الحوادث، أسباب تشنجات الاحبال الصوتية وطرق علاجها باستخدام البوتوكس، مشكلات الصوت بعد عملية استئصال الغدة الدرقية، مشكلات الصوت عند أصحاب المهن الصوتية وكبار السن واسباب الكحة المزمنة وسبل علاجها.