العسعوسي: افتقدنا التركيز امام العربي

كتب- ناصر الفضلي:

أكد عبدالعميد العسعوسي مساعد البرتغالي توني مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي كاظمة ان فريقه استحق الخروج بنتيجة التعادل امام العربي في المباراة التي جمعتهما مساء امس الاول على ستاد صباح السالم واسفرت عن التعادل السلبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري فيفا، واضاف ان المباراة كانت متكافئة واهدرنا عددا كبيرا من الفرص، فيما تم الغاء هدف شرعي لصالحنا عن طريق المحترف البرازيلي اليكس بيما في الشوط الاول بداعي التسلل.

واوضح العسعوسي ان اللاعبون ادوا ما عليهم وبذلوا مجهودا كبيرا يشكرون عليه لكن الارهاق وضيق الفترة الزمنية لاراحة اللاعبين ادى الى تراجع مستوى البعض منهم امام الاخضر وبالتالي الخروج بنتيجة التعادل، لافتا الى ان السفير افتقد التركيز في المباراة وخصوصا في التمرير اثناء التحول من الهجوم الى الدفاع و انهاء الهجمات في الشباك.

واضاف ان الجهاز الطبي يبذل جهودا حثيثة لتجهيز الثنائي ناصر الوهيب والمحترف البرازيلي فانديرلي استعدادا لمواجهة السالمية الاحد المقبل في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري، مشيرا الى ان المواجهة لن تخلو من الصعوبة لما يمر به السماوي من حالة استقرار فني وما يضمه من لاعبين محترفين ومحليين مميزين اضافة الى انه قادم من انتصار معنوي على القادسية في الجولة الماضية.