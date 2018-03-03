العسعوسي: “الروح” سر تفوق كاظمة

كتب – ناصر الفضلي:

أكد عبدالحميد العسعوسي مساعد البرتغالي انطوني مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي كاظمة ان تحقيق الفوز على الجهراء امس الاول بهدفين مقابل هدف جاء بسبب الدعم الكبير من مجلس الادارة لاعضاء الفريق واللاعبين تحديدا، ما انعكس ايجابا على ادائهم في مواجهة الجهراء.

واضاف ان فريقه تميز بالروح القتالية والاداء الرجولي خلال التسعين الدقيقة وهو ما مكنه من قلب الطاولة بعد تأخره بهدف في الشوط الاول، لافتا الى ان البرتقالي اضاع العديد من الفرص السهلة التي كانت سانحة للتسجيل خصوصا في الشوط الثاني ولولا تسرع المهاجمين لزادت غلتنا من الاهداف.

واوضح العسعوسي ان فوز كاظمة الثمين على ابناء القصر الاحمر جاء في الوقت المناسب بعد تراجع النتائج في الجولات الاخيرة من الدوري وادت الى احتلاله المركز السابع قبل جني النقاط الثلاثة امس الاول ليرفع رصيده الى 15 نقطة وبفارق 5 نقاط عن التضامن متذيل الترتيب.

وشدد العسعوسي على اهمية مباراة فريقه امام العميد بعد غد في الجولة الرابعة عشرة من البطولة وقال : لاشك في ان المواجهة ستكون صعبة على الطرفين لان الابيض قادم من خسارة امام القادسية في المرحلة الماضية وسيسعى جاهدا الى تحقيق الانتصار للظفر بالنقاط الثلاث ومواصلة مسيرته في صدارة الترتيب اما فريقي فانه سيتطلع ايضا الى الفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب.