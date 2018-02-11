العسومي: الانتهاء من توسعة «الأميري» يونيو المقبل

كتبت ـ مروة البحراوي:
أعلنت مديرة منطقة العاصمة الصحية الدكتورة فاطمة العسومي عن اجراء عدة افتتاحات خلال الفترة المقبلة أبرزها تدشين مركز الشعر، وتوسعة المستشفى الأميري التي من المقرر استلامها في شهر يونيو المقبل.
جاء ذلك فى تصريح صحافي على هامش حفل التكريم الذي نظمه قسم الصيدلية بالمستشفى الأميري في قاعة المحاضرات بمركز ثنيان الغانم للجهاز الهضمي، بحضور مجموعه كبيرة من الصيادله والاطباء وأفراد الهيئة التمريضية تحت رعاية مدير المنطقة د. فاطمة العسومي وحضور مدير المستشفى د.علي العلندا ونائب مدير المستشفى د.انور الراشد ورئيس مكتب الخدمات الصيدلانيه احمد السعيد.
وقالت العسومي: ان الاحتفال تضمن تنظيم محاضرة علميه حول أدوية القلب والضغط، وتوزيع دروع التكريم المقدمة من مكتب الخدمات الصيدلانية لمجموعة مميزة من صيادلة و فنيي القسم، اضافه إلى مجموعة متميزة من الاداريين.
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