العطار: دوائر جزائية خليجية قضت بحبس متهمين بالنصب العقاري في الكويت

كتب – جابر الحمود :

بالتزامن مع دعاوى رفعها مواطنون ضد عصابة متخصصة في قضايا النصب العقاري وغسل الاموال ، قضت عدة دوائر جزائية في دول خليجية

بحبس بعض المتهمين في جرائم النصب والاحتيال المرتبطه ببيع عقارات وهمية في الوقت الذي يحاكم هولاء المتهمين عن جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال أمام القضاء الكويتي و التي راح ضحيتها المئات من المواطنين والمقيمين فيما بات يعُرف بالنصب العقاري، وتأتي أهمية هذا الحكم لتؤكد امتداد النشاط المنظم لهذه العصابة ووصوله للعديد من الدول الخليجية .

واكد المحامي علي العطار « مكتب المحامي مشاري العصيمي – محامون ومستشارون قانونيون على « بضرورة اسراع الجهات المختصه لإتخاذ الإجراءات وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم بالتنسيق مع الجهات النظيره بالدول الاخرى التي امتد نشاط تلك العصابات إليها، وذلك لتقليل الأضرار التي مازالت تلاحق ضحايا هذه الشركة بأفرعها المختلفة , فضلاً عن تعقب الأموال المسلوبة بوسائل النصب والاحتيال الفريدة التي ابتكرتها مثل هذه العصابات.

من جانبه اثنى المنسق العام لتكتل متضرري النصب العقاري المهندس حسن البحراني على الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية بتوجيهات وكيل وزارة الخارجية خالد الجارلله من التواصل مع الجهات المختصه بالولايات المتحده لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين الكويتيين فيما تعرضوا له من اجراءات جراء عمليه النصب والاحتيال العقاري وخلص قائلاً :

وقال سنواصل ملاحقة من باعوا الوهم الى المواطنين الوهم وسنطاردهم دولياً حتى استرجاع الاموال.