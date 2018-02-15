كتب – عبدالناصر الأسلمي:

أعلنت الامانة العامة للاوقاف اسماء الفائزين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده، فيما اجرى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل المستشار فهد العفاسي اتصالات بالأوائل من كل فئة والأوائل من فئات الجهات الحكومية وهنأهم بتحقيقهم المراكز الأولى.

وتوجه الوزير العفاسي في مؤتمر صحافي امس باسم الأمانة العامة للأوقاف واللجنة الدائمة واللجنة التحضيرية للمسابقة بالشكر لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرعايته لهذه المسابقة.

وأكد حرص سموه على تنشئة أبناء الكويت على تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة والبعيدة عن الغلو والتطرف لينالوا وسام محبّة الله لهم.

وذكر ان مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الذي اقيمت هذا العام تحت شعار “يحبهم ويحبونه”، جمعت تنوعا طيبا من المواطنين والمواطنات، على اختلاف أعمارهم، أقبلوا على كتاب الله تلاوته حفظاً، وتجويداً، وتدبراً، في جو تنافسي مشجع، فكانوا نماذج طيبة للاقتداء والتأسي بها.

وأشاد بالقائمين على المسابقة في امانة الأوقاف، وكل الجهات والمؤسسات والجمعيات التي شاركت بحافظيها بهذه المسابقة.