* الشريان: توفير الحصانة للمحامي للحماية وتمكينه من أداء عمله وليس للمكانة

* الكريوين: حماية المحامي العري في قائمة أولوياتي وفلسطين كانت وماتزال قضيتنا الأولى

* هرموش: للكويت دور مهم في حل النزاعات والأمير يستحق نوبل للسلام

كتب – جابر الحمود:

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي ان التعاون مستمر بين وزارة العدل وجمعية المحامين من اجل ازالة العوائق امام القضاء الواقف.

جاء ذلك في افتتاح مؤتمر المحامين الشباب الذي اقامته جمعية المحامين الكويتية اول من أمس برعاية العفاسي وتحت عنوان «الحماية القانونية للمحامي» وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للمحامين الشباب، بمشاركة اساتذة من الكويت والدول العربية.

وشدد العفاسي على «ان مهنة المحاماة من أشرف المهن وانبلها، ونظرا لاهميتها وقدسيتها فقد حرص المشرع على تنظيمها والاعتناء بها وقطع الطريق على من تسول له نفسه العبث بها او استغلالها».

ولفت الى إن هذا المؤتمر يأتي لتجسد الكويت مكانتها بين اشقائها ودورها الهام وحرصها الشديد على احداث التطوير التشريعي اللازم ليؤي المحامي دوره بتجرد وحيادية دون اي ضغوط.

واشاد بدور جمعية المحامين من أجل تطوير دور مهنتهم النبيلة قائلا للجمعية دور كبير في ارساء العدالة ونشر الثقافة القانونية بالمجتمع، ونحن داعمون للمؤتمر، الذي يحضره نخبة من الاشقاء العرب وفرصة لتبادل الخبرات والخروج بتوصيات داعمه لهم»، مؤكدا ان وزارة العدل توفر الدعم اللازم وفي تعاون مستمر مع جمعية المحامين بهدف ازالة العوائق التي تواجه القضاء الواقف.

من جهته، قال رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان «ان تواجدكم في الكويت شرف عظيم لهذه البلد، التي طالما اجتهدت لتوحيد الصف العربي، لافتا الى ان موضوع المؤتمر موضوع حساس، وشعارنا «حماية المحامي» حيث يجب اقرار التشريعات اللازمة لتطبيقه في دول المنطقة.

وشدد على ان رسالة المحامي في احقاق الحقوق وترسيخ دور العدالة لن تتاتى له دون ايجاد التكليف الملائم، مضيفا نحن في جمعية المحامين اتخذنا شعارا واضحا باننا لم نبحث عن مكانة بمطالبتنا المتكررة بتوفير الحصانة، بقدر البحث عن عن الحماية الحقيقية له التي لا تنتقص من حريته وتمكنه من اداء عمله، فكان شعارنا حصانة المحامي للحماية وليس للمكانة».

وأكد ان التنمية لن تاتي بمعزل عن تطبيق القانون وليؤدي كل فرد دوره في سلم وطمأنينة، ومن الاولى ان يحذو رجال القضاء الواقف بالحماية الكاملة، وعندما نتحدث عن حماية المحامي فنقصد كل من يحترم شرف المهنة والرسالة النبيلة، ولقد ان الاوان كي نتحدث بلسان واحد ونتحرك باتجاه الوحدة والترابط العربي.

من جانبه هنأ أمين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بمناسبة الاعياد الوطنية لوطننا الحبيب للكويت كل التقدم والازدهار».

وقال الكريوين انه «لم يعد الحديث عن حماية المحامي مادة نظرية نتدارسها في الندوات، بقدر ما اصبحت حقيقة وحاجة ملحة، فمن دونها لن يتأتى للمحامي العربي القيام بدوره المنوط به في ارساء قواعد العدالة والدفاع عنها والمشاركة في تحقيق دولة القانون، ونشر الوعي الثقافي والقانوني في ربوع المجتمع».

وتابع: «ومن دون الحماية الحقيقية يبقى المحامي العربي عرضة للتضييق عليه والنيل من مقدراته ومكتسباته، وهو ما يستدعي من جميع المعنيين بالشأن القانوني العمل على ايجاد صيغة عربية موحدة لتوفير الحماية اللازمة للمحامين، وان تكون حمايته في قائمة الاولويات وهذا سيكون نهج اتحاد المحامين العرب.

واستطرد قائلا: «اعلن من هنا ان حماية المحامي العربي وحصانته في قائمة اولوياتي في اتحاد المحامين العرب وصولا لايجاد تشريع موحد بجهودكم المخلصة وعقولكم المنطلقة».

وذكر «ان ما تمر به امتنا من ازمات متلاحقة، والتي أعقبتها عدد من الثورات الطامحة لتحقيق العدالة والمساواة والحياة الكريمة، وبعد ما الت اليه من اوضاع عدد من دولنا، بات لا يخفى على احد ما يفرضه دلك من مسؤولية مشتركة وصولا لتوحيد الصف وازالة الخلافات وهنا نستذكر الدور الجليل لصاحب السمو امير البلاد بين الاخوة والاشقاء في رأب الصدع».

وتابع « لقد كانت القضية الفلسطينية وما تزال هي قضيتنا الاولى ولعل قرار نقل السفارة الاميركية الى القدس وقيام الادارة الاميركية بتقليص المساعدات على منظمة الاونروا وتهديدها للدول التي صوتت ضد قرارها يحتاج منا لاعادة النظر في طبيعة المواقف التي يجب علينا اتخاذها، والتي اصبح من المحتم ان تتجاوز الشجب والادانة والدعوة الى مؤتمرات عاجلة وان تتحول الى مسارات فعلية واجراءات على ارض الواقع.

وتابع الكريوين: لقد حرصنا في الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب الى ترجمة موقفنا وموقف جميع المحامين العرب بشكل عملي، فاسسنا صندوقا لدعم القدس، المنظمات والمحاكم الدولية.

الى ذلك، رحب رئيس فرع منظمة المحامين الشباب بالكويت أحمد المطيري: بوزير العدل وبالحضور وبوزارة الشباب لدعمها هذه المؤتمرات التي تظهر وجه الكويت الحضاري»، مخاطبا الحضور «اهلا بكم في بلدكم الاول فانتم اصحاب الارض ونحن اصحاب المكان» شاكرا القائمين على المؤتمر.

من جهته، قال رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب محمد هرموش «لقد قامت الكويت بدور مهم في حل الخلافات متبعة نهجها في الوسطية والوساطة لحل النزاعات بين الدول بقيادة صاحب السمو، الذي وصف برجل السلام وزعيم الانسانية، ويستحق جائزة نوبل للسلام نظرا لما قدمه».

وأضاف هرموش: «لقد بات واضحا في الدول العربية ان الحرب لن تؤدي الى نتيجة، مشيرا الى الديار التي دمرت والاراضي التي اتلفت للأرواح التي ازهقت وللاسر التي شردت، وكما للحرب عدتها من الشك والتخريب فللسلم عدته ايضا من الثقة والتعمير».

وتابع «اعطي لنا المحامين مجد الدفاع عن العدالة، ولو الامة العربية تجتمع كما نجتمع اليوم على المحبة لكانت الاحوال العربية بالف خير، ونحن هنا جنبا الى جنب وسننجح لان الارض تتكلم عربي».

وأكد هرموش أنه يجب استعادة هيبة المحامي وحمايته، وعلى الدول ان تكفل حقوق المحامي دون تخويف أو مضايقة وعدم تهديدهم بالعقوبات الاقتصادية وغيرها وتوفير الحماية اللازمة لهم، والتمتع بالحصانة من التصريحات التي يدلون بها، فلهم الحق في التعبير عن الحرية والمشاركة بالنقاشات العامة وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها والانضمام اليها.

واشار الى الدور الذي يقوم به المحامون من فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي ويجب على المنطقة متابعة نشاطات المحامين وتعزيز وخيارنا كعرب ان نتفاعل مع القضايا المصيرية وتعزيز الانتماء العربي الذي يتوافق مع تاريخنا.