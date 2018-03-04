كتب – عبدالناصر الأسلمي:

افتتح ممثل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي ملتقى الوقف الجعفري السابع (الأوقاف الجعفرية.. والحداثة) امس بفندق شاطئ النخيل.

وقال الوزير العفاسي في كلمة ادلى بها لوسائل الإعلام في الافتتاح لمسنا تطورا كبيرا في ادارة الوقف الجعفري تحوطها الخطوات الجديدة والجيدة في ابراز معالمه وتوسيع النشاط، متمنيا للملتقى الخروج بأفكار تدعم المجال الوقفي.

وأضاف بكل الفخر والاعتزاز أتشرف بالوقوف أمام حضوركم الكريم، نيابةً عن سمو الأمير لافتتاح ملتقى الوقف الجعفري السابع، كما يشرفني أن أنقل إلى حضراتكم تحيات سموه وتمنياته السامية بنجاح الملتقى.

وأضاف حققت الكويت سمعة عالمية كبيرة كونها من أكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري في مختلف انحاء العالم مما جعلها مثالا يحتذى في عمل الخير والبذل والعطاء وذلك بفضل الله الذي جعل أهلها مجبولين على عمل الخير منذ القدم فقدموا العون والمساعدات الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض بعيدا عن أي اعتبارات تتعلق بالعرق أو الجنس أو المذهب ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة، وتابع توجت مسيرة العمل الخيري والتطوعي في دولة الكويت بتسميتها (مركزاً للعمل الإنساني)، وتم إطلاق لقب (قائد العمل الإنساني) على سمو أمير البلاد، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، لافتا الى ان الأمانة العامة للأوقاف ساهمت وما زالت من خلال ثمرات أوقاف أهل الكويت في جهود تطوير العمل الوقفي والخيري، كجزء من الواجب الإنساني الذي يعبر عن الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا وذلك من خلال الصناديق والمشاريع والمصارف الوقفية التي تعنى بالمساهمة في مختلف جهود الإغاثة للمنكوبين من الكوارث الطبيعية والحروب من الدول والأفراد والمجتمعات الإسلامية وتقديم الغوث للمحتاجين في مختلف دول العالم بالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية الكويتية.

وأضوح ان الأمانة العامة للأوقاف من خلال احتضانها لإدارة الوقف الجعفري وسعيها سعياً حثيثا لنشر الوعي بأهمية الوقف ودوره الحضاري وحرصها على تطويره وتحديث آلياته لِيتماشى مع منجزات العصر الحديث تعقد هذا الملتقى الجعفري السابع تحت شعار «الأوقاف الجعفرية.. والحداثة» ليناقش قدرة شعيرة الأوقاف على العصرنة في الموقوفات والحداثة في نظمه الشرعية والقانونية بهدف تقديم نماذج لمشاريع وقفية مستحدثة تتعاطى مع احتياجات المجتمع المعاصر لتخفيف معاناة الإنسان فيه وأيضا بهدف تطوير النظم الإدارية والمالية في المؤسسات الوقفية الجعفرية التقليدية.

وخلص إلى القول أتقدم بالشكر إلى إدارة الوقف الجعفري بالأمانة العامة للأوقاف التي تسعى منذ تأسيسها ومن خلال ملتقياتها السنوية الهادفة إلى حفظ ورعاية و تنمية الأوقاف الجعفرية وتطويرها وتحقيق مقاصد الواقفين لتعزيز دورها في المجتمع، وأكد أن الكويت تعتز بالدور الذي تضطلع به الأمانة العامة للأوقاف وإدراتها ومصارفها وصناديقها الوقفية في مجال تنمية المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.