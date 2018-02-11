“العفو الشامل” إلى المجلس مجدداً

في خطوة تعكس اصرار الفريق النيابي المعارض على الدفع بالملفات الخلافية من دون بناء توافق حولها سواء داخل المجلس أو مع الحكومة، وبعد أقل من عام على رفض المجلس بأغلبية هائلة مقترحا مماثلا في أبريل 2017 أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب د.عادل الدمخي أنه سيقدم اليوم وبالتعاون مع آخرين اقتراحا بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم والاحكام المتعلقة بقضية اقتحام المجلس.

وقال الدمخي في تصريح الى الصحافيين أمس:”نحن اليوم امام قضية خطيرة جدا، فهناك متهمون ومفسدون في الارض يتمتعون بالحماية ويشاركون في التشريع والرقابة مطلقو السراح “يشقون ويخيطون” مثلما يريدون في حين أن من قاوم النهج الفاسد من الشباب الوطني يسجنون، وتاليا يجب أن يكون للأمة دور دستوري وتشريعي في حماية أبنائها.

واعتبر الدمخي ان قضية “دخول المجلس” لم يكن فيها اساءة إلى سمو الامير ولا إلى القضاء وأنها قضية سياسية انتصر لها سمو الامير عندما اسقط المجلس والحكومة وشكّل حكومة جديدة ومجلسا جديدا في عام 2012 ” ـ على حد قوله.

وقال الدمخي:اننا نعمل على إنهاء هذه القضية بالشكل القانوني والدستوري بناء على المادة ٧٥ المتعلقة بالعفو الشامل الذي لا يكون الا بقانون يحتاج الى توافق سلطتي الحكومة والبرلمان وموافقة سمو الامير.

وردا على سؤال قال الدمخي: ان سجن النواب سابقة تاريخية نحتاج فيها الى تشريعات جديدة نحمي الأمة بها لأننا نسير وفق مواد الدستور، والمادة 75 واضحة، فهناك العفو الخاص والعفو العام وينبغي علينا التعامل الدستوري والقانوني وهذا حصل في دور الانعقاد الفائت عندما تقدمنا باقتراح مماثل.

ورأى ان المرحلة تحتاج التقدم بالقوانين الشاملة والنأي عن أي شيئ خارج الدستور والقانون وعدم الالتفات إلى أي كلمات تقال دون الرجوع إلى مادة دستورية أو قانونية، منوها بما قدمه المؤسسون من مواد الدستور من أجل التعامل مع الخلافات السياسية وتجاوزها.

بدوره، قال النائب محمد الدلال:ان الاقتراح الذي سنتقدم به اليوم بشأن العفو الشامل عن المحكومين في القضية المتعلقة بـ”دخول المجلس” يستند إلى المادة 75 من الدستور وينطلق من دور المحكوم عليهم في القضية وموقفهم الدستوري والوطني في الوقوف ضد الفساد وبالاخص تجاوزات الايداعات والتحويلات المليونية.

يٌشار إلى أن مجلس الامة كان قد رفض في ابريل الماضي الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل بأغلبية 41 صوتا وموافقة 20 عضوا فقط وهي النتيجة التي يعتقد كثيرون أنها قد تتكرر ما لم يتم التوصل الى توافق بشان المقترح.