العلولا: بري قامة وطنية

بيروت – “السياسة”:
قال الموفد السعودي نزار العلولا، في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، “سعدت بلقاء دولة الرئيس فهو قامة وطنية تبعث الأمل والتفاؤل في لبنان”.
ومن جهته، اعتبر بري أن “اللقاء كان وديا على أمل لقاءات أخرى”.
كما زار العلولا الرئيس ميشال سليمان، ورئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل.
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