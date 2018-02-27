“العلوم الإدارية” احتفلت بالأعياد: حريصون على ترسيخ القيم الوطنية

أقامت كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت احتفالها السنوي بالأعياد الوطنية تحت شعار «قائد حكيم وشعب وفي».

وفي هذا الإطار قال رئيس مكتب العلاقات العامة بكلية العلوم الإدارية سعد الهدية: «انه انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية إحياء المناسبات الوطنية التي تعزز معايير الولاء والانتماء، أقامت عمادة الكلية احتفالاً وطنياً شعبياً دعت إليه عميد الكلية ومساعديه وكافة أعضاء أقسام الكلية العلمية وأجهزتها الفنية والإدارية”.

وذكر الهدية أن نهج الكلية سار دوماً على خطى ثابتة في اتجاه تأطير القيم الوطنية والإنسانية النبيلة في نفوس منتسبيها كمؤسسة وطنية تؤمن بدورها في دعم التطور المجتمعي.

وبارك لأبناء الشعب الكويتي مناسبتي العيد الوطني وعيد التحرير والتي تمنى أن يعيدهما الله على الكويت وأهلها وهي ترفل بأثواب العز والرخاء.

وقد شارك في احتفال الكلية عدد من الطلبة من برنامج رعاية الموهوبين من خلال فقرة فنية وكذلك مشاركة طلبة مدرسة دسمان ثنائية اللغة في فقرة استعراضية ساهمت في إضفاء الأجواء التراثية.