د.حمود الحطاب

د حمود الحطاب

نحن مجبورون أن نعيش في دوامة التخلف في مجتمعاتنا. نحن في داخل هذه الدائرة لا نستطيع الفكاك منها لحظة واحدة ،وكل أفعالنا وردود أفعالنا في مجتمعاتنا ليست ناتجة عن بيئة ايجابية, بل بيئة سلبية وبنسبة عالية, ومن هنا ستضيع اوقاتا كثيرة وجهود كثيرة في يومنا وليلنا ناشئة عن محاولات تصحيح الأخطاء او الخروج من دوامة المشكلات التي تضعنا الايام فيها نتيجة لما نحن فيه.

ومن الدوامات التي تدخل كل إنسان منا في عواصفها التعامل مع العمالة غير ذات الكفاءة في مجال عملها, او العمالة المخادعة, وهي في الغالب غير متخصصة وغير كفء في عملها, ولابد لمعظم من احتاج للتعامل مع العمالة أن يصطدم مع السلبيين منها فهي سوق كبيرة تتسع كل يوم وتتفرع .

والعمالة الإيجابية, ومنها وذات الكفاءة المتوسطة, عمالة موجودة أيضا, ونادرة هي العمالة الخبيرة والمخلصة, وقد تكون مرتفعة الأثمان, ويصعب الحصول عليها بالصدفة, فلابد من مرشد ومجرب يدل عليها. ولدي أمثلة كثيرة على سلبيات العمالة غير المتخصصة وكيف تركت الخراب والخسائر في ممتلكات الناس وأعمالهم قد يتسع لها الوقت لاحقا.

لكن هل العمالة عموما بسيئها وحسنها تعيش أجواء الأمن والأمان في التعامل مع صاحب العمل؟ العمالة موجودة عندنا في كل ركن وزاوية في حياتنا.

ذات مرة كنت عائدا من منطقة كبد فتوقفت لعامل يقف على الطريق لأوصله معي على مسار طريقي, وكان عاملا اسيويا فسألته أين يعمل فقال إنه يعمل في جاخور لسيد قال إنه كويتي وقال: “يا بابا إنه لا يعطينا المعاش ويقول: فلوس ماكو! وتمر علينا اشهر طويلة من دون مرتبات, وبعد الاشهر العديدة قد يعطينا مرتبا لشهر واحد”.

فقلت له: وكيف تعيش ومن غير مرتب؟ فقال إنه يستلف المال من اصدقائه؛ وأضاف قائلا: “بابا هذا نفر معزب لا يشتري حتى الشعير للحمام الذي انا مكلف برعايتها”! فقلت: وكيف تغذيها اذا؟ فقال: “صديق مال أنا كل يوم يجيب شوية شعير من جاخور معزب او استلف المال لأشتري الشعير على حسابي” ريثما يعطيني كفيلي هذا المال الذي اصرفه على نفسي وعلى شعير حمامه.

فقلت له وكيف حالك مع تنكر الماء؟ فقال إنه لا يعطي التنكر نقوده ويطلب منه أن يصب له الماء ثم يزعم له انه يعطيه إياه “راس كل شهر”, وهنا كنا وصلنا للوجهة التي يريدها العامل المسكين هذا فقلت :له وأين أنت ذاهب اليوم؟ فقال كل كم يوم اذهب لبيت كفيلي المعزب واقول له اريد مرتبي, اريد نقودا لشراء الشعير للحمام فيقول: “باجر باجر ،ولا يعطيني شيئا” وانا الآن ذاهب لكفيلي لربما يعطيني شيئا اقتات به, ثم أنهى كلامه وهو يهم بالنزول: “بابا معزب مال أنا في ديوانية كبيرة, كل يوم شاي وقهوة وفي نفرات كتير …بابا معزب على طول يدبح خروف.

الى اللقاء.

/ كاتب كويتي