العملة الإيرانية تنهار وتفقد 30 % من قيمتها أمام الدولار

هوت العملة الايرانية مقابل الدولار الأميركي وفقدت حوالي 30 % من قيمتها وسط حالة من السخط والغضب نتيجة ارتفاع التضخم ولجوء الايرانيين الى شراء العملة الخضراء باعتبارها ملاذا آمنا لحماية مدخراتهم. ووفقا لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية تراجع سعر صرف العملة الايرانية في السوق السوداء الى 49580 ريالا للدولار الواحد بعد ان كان قبل عام عند 38250 ريالا.

وهرعت السلطات الايرانية الى اغلاق 12 مكتبا للصرافة والقت القبض على 90 تاجرا يعملون بالعملات الاجنبية فيما اعلن البنك المركزي الايراني مجموعة تدابير لوقف انهيار الريال ، ورفع معدلات الفائدة على حسابات الايداع . وتسمح هذه التدابير للمصارف الإيرانية أن تفتح في مهلة أسبوعين حسابات إيداع لسنة بمعدلات فائدة 20% مقابل 15% سابقا، لتشجيع الإيرانيين على إبقاء أموالهم داخل النظام المصرفي بدل شراء دولارات أو عملات أجنبية أخرى.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية أن السلطات أغلقت كذلك الحسابات المصرفية لـ775 شخصا اعتبرت أنهم “يثيرون اضطرابا في اسواق الصرف” ، وقد تداولوا بما يعادل 200 ألف مليار ريال (ما يزيد بقليل عن 4مليارات دولار) .