“العمل الإنساني” تدرب 43 طالباً من البدون على مهن حرفية

كتب – محمد الفودري:

أطلقت جمعية الكويت للعمل الإنساني بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدورات الحرفية الاولى لفئة البدون، وذلك في مقر المدرسة المباركية مساء اول من امس.

وأكد رئيس قسم المشاريع في الجمعية صلاح السابج خلال حفل الافتتاح ان الجمعية تهدف الى تحويل الايدي المستهلكة الى أيد منتجة، مبينا أن الدورات الحرفية تشمل 43 طالبا وطالبة موزعين على مختلف الحرف، وبواقع 11 طالبا في دورة صيانة الهواتف وسبعة فِي دورة التمديدات الكهربائية بالاضافة إلى 15 طالبا في دورة الـ «IT».

واضاف إن الجمعية تفتخر بأنها أول جمعية خيرية تساعد الاخوة البدون عن طريق دورات الهيئة التطبيقية، حتى يحصلوا على الشهادات العلمية والخبرة لإدخالهم في سوق العمل الكويتي، مشيرا في الوقت ذاته الى ان هذه الدورات تقام للمرة الاولى متمنيا استمراريتها بفضل الله ثم المحسنين في الكويت.

وأعرب السابج عن شكره للمحسنين في الكويت على دعمهم اللا محدود للجمعية شاكراً خدمة المجتمع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على تعاونهم مع الجمعية بتسهيل جميع متطلبات هذه الدورات، مضيفا والحمدلله لم تواجهنا اي مشكلات تذكر والكل متعاون، وان شاء الله سنستمر في دعم اخواننا البدون انسانياً وهذا ما حث عليه ديننا الاسلامي، كما ان هذا الامر يدعم التنمية في الكويت.