العميد الجسمي: قبول “البدون” دون 30 عاماً كضابط صف وعسكري

كتب – منيف نايف:

تعليقا على اقرار مجلس الأمة امس التعديلات على قانون الجيش، قال رئيس هيئة القضاء العسكري العميد الركن عادل يوسف الجسمي ان “تطبيق القانون الذي يتيح قبول تطوع غير الكويتيين في الجيش الكويتي سيبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية”.

واوضح العميد الجسمي في تصريح الى “السياسة” ان “القانون يتيح قبول متطوعين برتبة ضباط وضباط صف وافراد على ان يعمل الضباط بصفة موقتة بالرتبة نفسها التي يحملونها في بلدهم الأم”، مبينا ان هؤلاء “يدخلون الجيش على بند الاعارة من بلادهم الأم”.

اضاف ان “غير الكويتيين من المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” سيدخلون برتبتي ضابط صف وعسكري”، مشيرا الى وجود شروط عامة وشروط خاصة منها السن (30 عاما) اضافة الى امكانية تجاوز موضوع السن لاصحاب التخصصات النادرة والمؤهلات العلمية”.