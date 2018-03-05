كتب- محمد إبراهيم

تختتم منافسات القسم الثاني لدوري “فيفا” الممتاز بإقامة مواجهات الجولة الـ 14 من عمر المسابقة التي تنطلق اليوم عندما يستضيف كاظمة العميد في حين يشد السالمية الرحال إلى القصر الأحمر لملاقاة الجهراء وتستكمل المرحلة غدا عندما يلعب القادسية مع التضامن في حين يواجه النصر العربي.

تحمل الجولة الـ 14 في طياتها الكثير والكثير من الإثارة لاسيما بعد النتائج التي أفرزتها منافسات الجولة الماضية التي خرج بعضها عن المألوف حيث يشتعل الصراع بين 5 أندية على الأقل للهروب من دائرة الهبوط في الوقت الذي يأمل فيه السالمية والجهراء تقليص الفارق مع المتصدر العميد الطامح لاستعاده الثقة والعودة لسكة الانتصارا على أمل توسيع الفارق بالصدارة.

العميد المتصدر بـ 29 نقطة يظهر بقيادة فينة جديدة عندما يحل ضيفا على كاظمة قبل الأخير بـ 15 نقطة الليلة على إستاد الصداقة والسلام بعد إسناد إدارة الأبيض مهمة قيادة الفريق للوطني محمد عبد الله خلفا للأردني عبد الله بوزمع، وتمثل عودة عبد الله دفعه معنوية للاعبي العميد القادم من خسارة موجعة أمام الغريم التقليدي القادسية والتي ألقت بظلالها على القلعة البيضاء، الذي يستعد لكاظمة على وقع خضوع محترفه محمد كمارا للتحقيق بعد استدعائة إلى لجنة الانضباط

عبد الله الذي يمتلك سجلا ذاخرا خلال توليه مهمة قيادة الابيض في عدة مناسبات سابقة يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق لذا لن يجد صعوبة في وضع الطريقة والنهج الذي يستعيد من خلاله الأبيض الثقة معولا على مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والخبرة يتقدمهم جمعة سعيد مع حسين حاكم إلى جانب حميد ميدو وبهاء فيصل مع جابر جازع وطلال فاضل.

بالمقابل لا تقل المباراة أهمية للسفير القادم من فوز مهم على حساب الجهراء والذي يامل مواصلة مسيرة الانتصارات لتعزيز حظوظه في البقاء بين الكبار والابتعاد عن منطقة الخطر، ويتسلح البرتقالي بقيادة البرتغالي توني اوليفيرا بقدرات مهاجمه فاندرلي مع عبد الله الظفيري ولاعبي الوسط عمر الحبيتر وباولو هرنان في الوقت الذي يفتقد فيه لخدمات فهد الحشاش وعمر دياكتيه.

صراع الوصافة

صراع الوصافة يبقى العنوان الابرز لموقعة الجهراء ثالث الترتيب بـ 19 نقطة عندما يستضيف السالمية الثاني بـ 2 في قمة الانفراد بالوصافة مع ختام القسم الثاني، الجهراء بقيادة الصربي بوريس بونياك والقادم من خسارة امام كاظمة يامل في العودة سريعا لطريق الانتصارات من أجل استعادة الوصافة التي فقدها لمصلحة منافسه اليوم، في المقابل يأمل السالمية القادم من انتصار ثمين على حساب النصر لمواصلة الضرب بقوة والحفاظ على المركز الثاني وتقليص الفارق مع العميد المتصدر.

ويستعيد الجهراء جهود فيصل زايد وابراهيم عبيد اللذان يمثلان اضافة مهمة لتشكيلة بونياك إلى جانب رونالد ومحمد سعد في، بالمقابل تبقى صفوف السماوي مكتملة بوجود القوة الضاربة المتمثلة في عدي الصيفي مع نايف زويد وفراس الخطيب العائد من الاصابة إلى جانب فهد وحامد الرشيدي.