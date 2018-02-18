تختتم الجول الـ 11 من عمر دوري “فيفا” الممتاز بإقامة مباراتين اليوم، حيث يستضيف النصر القادسية في حين يحل العميد ضيفا على العربي، في مواجهتين يسعى اطرافها الاربعة لتعويض تعثرهم سواء بالتعادل او الخسارة في الجولة الماضية.

ويبقى لقمة العربي والعميد مذاقها الخاص رغم الفارق الشاسع في الترتيب بين الفريقين، فالأخضر الخامس بـ 11 نقطة تنتظره مهمة صعبة أمام العميد المتصدر بـ 25 نقطة، ويبحث العربي القادم من تعادل مخيب أمام كاظمة عن الفوز وانعاشه حظوظه في التقدم على جدول الترتيب بالمقابل لن يقبل لاعبو الابيض التعرض لخسارة ثانية تقلص من الفارق بينهم وبين ملاحقيهم، بعد السقوط في في فخ الهزيمة الاولى امام الجهراء بالجولة الماضية.

مواجهة القطبين تمثل تحديا كبيرا خاصة في ظل احتدام الصراع بين الفريقين في أخر مواجهات جمعتهم منذ موقعة النقاط الثلاث، الأخضر بقيادة الوطني محمد إبراهيم يفتقد لجهود أحمد إبراهيم واحمد الخضر ويبرز كيتا للاستمرار في قلب الدفاع إلى جانب أحمد رحيل مع الاعتماد على حسين الموسوي وليوناردو مع بدر طارق إلى جانب بوبي كليمنت بالهجوم في الجانب الأخر تبدو قائمة الأبيض مكتملة حيث من المنتظر أن يشرك الاردني عبد الله بوزمع جمعة سعيد اساسيا إلى جانب بهاء فيصل وفهد العنزي مع حميد ميدو ومحمد كمارا بوسط الملعب.

في المواجهة الاخرى، يتطلع القادسية الرابع بـ 13 نقطة لاستعادة التوازن سريعا واللحاق بصراع الصدارة الذي شهدت تحولات كبيرة في الجولات الاخيرة، عندما يواجه النصر السادس بـ 10 نقاط الطامح ايضا للخروج بنتيجة ايجابية لتعويض خسارته المخيبة امام التضامن في الجولة الماضية.

النصر يبدو مكتمل الصفوف بقيادة الوطني ظاهر العداوني الذي يعتمد بشكل كبير على مشعل فواز مع طلال العجمي وسيد ضياء بالشق الهجومي إلى جانب ابوكو محور الارتكاز، بالمقابل يجد الكرواتي داليبور مدرب الاصفر صعوبات كبيرة في الوقوف على التشكيلة الاساسية في ظل غيابات طالت قرابه 12 لاعبا يتقدمهم صالح الشيخ، رشيد سومايلا، عبد العزيز المشعان، احمد الظفيري وسيف الحشان مع فيصل سعيد ومع ذلك لا تقل طموحات الاصفر في الفوز لتعويض خسارة السالمية الاخيرة بقيادة بدر المطوع مع محمد الفهد والايفواري ديابي، بالاضافة الى محمد خليل الذي فرض نفسه على تشكيلة المدرب الكرواتي داليبور في المباريات الاخيرة مستغلا غياب رضا هاني وصالح الشيخ للاصابة، ليصبح من اهم ركائز الاصفر.