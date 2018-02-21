العميد يجهز سعيد والطراروة للعنيد

أكد عمر الزامل المنسق الاعلامي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت ان الجهاز الطبي يبذل جهودا حثيثة لتجهيز الثنائي جمعة سعيد ويعقوب الطراروة استعدادا لمواجهة التضامن غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري فيفا، مشيرا الى ان المهاجمين يعانيان من ارهاق بدني جراء ضغط المباريات وان الجهاز الفني بقيادة المدرب الاردني عبدالله ابو زمع وضع تمارين خاصة لهما بالتنسيق مع الجهاز الطبي للتاكد من جهوزيتهما للمباراة.

واضاف ان العميد سيفتقد لجهود لاعبه فهد العنزي بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا وهي عبارة عن تمزق في العضلة الضامة يحتاج على اثرها لفترة علاج وتاهيل تستغرق اسبوعين، لافتا الى ان ابو زمع يملك البدلاء القادرين على تعويض العنزي وان خيارات التشكيلة ستكون بيد المدرب.

واوضح الزامل قائلا: يجب ان لا نقلل من قيمة المنافس، خصوصا انه يمر بمرحلة متطورة في الفترة الاخيرة نجح من خلالها بتحقيق انتصاراين على النصر ثم الجهراء في الجولتين الاخيرتين من الدوري، لافتا الى ان الابيض يدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز لحصد النقاط الثلاثة ومواصلة التمسك في الصدارة كما انه سيخوض المواجهات المقبلة كنهائيات كؤوس لعدم التفريط في اية نقاط وهو ما سيضمن للابيض المحافظة على لقبه كبطل لمسابقة دوري فيفا.