كتب- محمد إبراهيم:

تنطلق منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر دوري «فيفا» الليلة بمواجهتين مهمتين حيث يستضيف التضامن العميد في حين يواجه السالمية العربي، وتستكمل المرحلة غدا عندما يلعب النصر مع كاظمة فيما يحل الجهراء ضيفا على القادسية.

العميد المتصدر والذي يتحلى بروح وشخصية البطل يطمح لمواصلة الابتعاد في صدارة دوري «فيفا»، في الوقت الذي تأمل فيه بقية الفرق السبع لتعديل المسار ومواصلة رحلة البحث عن انتصارات جديدة تعزز من مواقعهم على قائمة ترتيب فرق المسابقة لاسيما وان الغارق بين الوصيف السالمية والأخير التضامن يبلغ 9 نقاط فقط في الوقت الذي يبتعد فيه العميد المتصدر عن أقرب ملاحقيه الرهيب بـ 10 نقاط.

القمة والقاع

في اللقاء الأول بين التضامن الأخير والمنتشي بانتصارين متتاليين وبلوغه النقطة 9 يواجه العنيد صعوبات كبيرة لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يستضيف العميد حامل اللقب ومتصدر قائمة ترتيب المسابقة في ظل الفوارق الفنية بين الفريقين التضامن بقيادة رادي الذي وقع عليه الاختيار لقيادة المنتخب يمني النفس بان يتمكن لاعبوه من مواصلة سلسلة النتائج الايجابية من خلال ايقاف مفاتيح لعب الابيض ومحاولة استغلال قدرات مهاجميه لخطف الفوز خاصة في ظل اكتمال صفوف فريق الذي يبرز فيه فيصل عجب هداف المسابقة مع يوسف العنيزان وحمد امان بالمقابل يفتقد الابيض لجهود فهد العنزي للاصابة في الوقت الذي يمتلك فيه الاردني عبد الله بوزمع العديد من الاوراق القادرة على تعويض غيابه حيث يعتمد بشكل كبير على امكانات جمعة سعيد وبهاء فيصل الذي نجح في الجولة الماضية بدور صانع الالعاب إلى جانب يعقوب الطراروة في حين يعول على محمد كمارا لقيادة الوسط مع حميد ميدو.

مواجهة الجريحين

لا تقل مواجهة السالمية الوصيف بـ 18 نقطة والعربي قبل الأخير بـ 11 نقطة أهمية للجريحين القادمين من خسارتين موجعتين بالجولة الماضية في ظل تطلعاتهما للتقدم على قائمة ترتيب الدوري، السماوي والأخير يعانيان من تذبذب كبير في المستوى ويرغبان في استعادة نغمة الانتصارات.

السالمية تبدو صفوفه مكتملة استعدادا للقاء حيث يعول الوطني عبد العزيز حمادة على قدرات فهد الرشيدي بالهجوم مع دعم عدي الصيفي وفراس الخطيب إلى جانب روجيه بالمقابل يسعى الوطني محمد إبراهيم لإجراء عدة تبديلات على تشكيلته من خلال عودة جمعة العنزي للدفاع والدفع بابراهيما كيتا في وسط الملعب في حين يفاضل بين استمرار بوبي كلمنت كمهاجم صريح أو الدفع بالعماني سعيد الرزيقي من اجل حل العقم الهجومي.