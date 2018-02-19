كتب – محمد ابراهيم وناصر الفضلي:

استعاد العميد نغمة الانتصارات بالفوز على العربي 2 / صفر ضمن الجولة الحادية عشرة ووسع الفراق بين اقرب منافسيه مستفيدا من سقوط جميع منافسيه بالجولة، ليرفع رصيده الى 28 نقطة ويبقى الاخضر عند 11 نقطة، وقد سجل هدفي الابيض جمعة سعيد (35) وحميد ميدو (45)، وفي اللقاء الثاني عمق النصر جراح القادسية وتغلب عليه بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده الى 13 نقطة بنفس رصيد الاصفر، سجل هدفي العنابي البرازيلي توريس والبحريني محمود ضياء في الدقيقتين ١٣ و٨٥ على التوالي.

وعودة لمباراة الابيض والاخضر فقد فرض الحرص والحذر نفسه على الاداء في انطلاقة المباراة من خلال الالتزام التكتيكي للاعبي الفريقين، مع محاولة شن هجمات منظمة بحثا عن خطف هدف السبق فاعتمد العربي على عبد الله الشمالي وطلال نايف لتأمين الوسط مع منح بدر طارق وحسين الموسوي الحرية لمساندة ليو وكلمنت بالمقابل لعب العميد بثلاثة محاور محمد كمارا،حميد ميدو وطلال نايف ومن امامهم يعقوب الطراروة، جمعة سعيد وفيصل بهاء.

وتبادل الفريقان السيطرة والمحاولات الهجومية الا ان الحضور الحقيقي بمنطقة الخطر بقي غائبا الا في محاولات معدودة فاضاع ليو وعلى نفس النهج صار جمعة سعيد.

وتراجع الاداء مع منتصف الشوط الاول بعد ركون الاخضر للدفاع والتمرير الخاطئ بالمحاولات العكسية في الوقت الذي اتسم فيه اداء الابيض بالبطء في التحضير مما افقد الفريق خطورته الهجومية.

وحاول الابيض فك طلاسم دفاع العربي عبر التسديد بعيد المدى وحاول طلال فاضل بكرة صاروخية بالدقيقة 33 كان لها سلمان عبد الغفور بالمرصاد، بعدها بدقيقتين ومن عكسية سريعة نجح جمعة سعيد في خطف هدف السبق بالدقيقة 35 اثر تمريرة بهاء فيصل.

ومع الدقيقة 45 اضاع بدر طارق اخطر فرص العربي الا ان الرد جاء قاسيا عندما صنع بهاء فيصل كرة بالمقاس لحميد ميدو لينفرد بسلمان عبد الغفور ويسجل ثاني الاهداف بالوقت بدل الضائع.

اشرك العربي مشاري الكندري بديلا لليو مطلع الشوط الثاني ودخل الاخضر بحثا عن العودة للمباراة من خلال الاندفاع للهجوم، وتفوق الاخضر خلال العشرين دقيقة الاولى من خلال تنويع محاولاته الهجومية وسط غياب تام الابيض الا ان اللمسة الاخيرة ظلت غائبة للعربي وتحطمت محاولاته على اقدام مدافعي العميد في الوقت الذي اخفق فيه الابيض في استغلال المساحات خلف دفاع العربي.

وعن احداث لقاء القادسية والنصر فقد سيطر العنابي على المباراة من البداية بفضل تحركات خط وسطه بقيادة مشعل فواز والبحريني محمود ضياء مع ثنائي الارتكاز حمود عايض والغاني ايريك لتمرير الكرات الى المهاجمين زبن العنزي ورأس الحربة البرازيلي توريس والذي استطاع افتتاح التسجيل لفريقه في وقت مبكر وتحديدا في الدقيقة ١٤ اثر تمريرة طويلة خلف المدافعين واساء فيصل سعيد التعامل معها لتسقط امام توريس استقبلها كما يجب واطلقها قوية على يمين خالد الرشيدي حارس مرمى القادسية.

وواصل العنابي طريقة الضغط على الخط الخلفي للاصفر مستغلا الغيابات العديدة للاعبيه الاساسيين وفي مقدمتهم مساعد ندا وخالد ابراهيم وضاري سعيد بداعي الاصابات علاوة على لاعب المحاور رضا هاني وهو ما دفع المدرب داليبور الى الاستعانة بطلال العامر بديلا عنه وزاد الطين بلة خروج فيصل سعيد مصابا في وقت مبكر.

كما عانى القادسية كثيرا لعدم وجود مهاجم صريح في المقدمة وضعف الامداد من لاعبي المحور طلال العامر ومحمد خليل، وكاد زبن العنزي ان يخطف الهدف الثاني للنصر في الدقيقة ٤١ بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء انفرد على اثرها بالمرمى لكن الرشيدي كان لها بالمرصاد، ورد عليه الرياحي بفرصة ثمينة تلقاها من بدر المطوع اطلقها يسارية قوية حولها محمد هادي حارس النصر ببراعة الى ركلة ركنية.

وسعى داليبور مدرب القادسية في الشوط الثاني الى تدارك الاخطاء وانقاذ ما يمكن انقاذه فدفع بحسين غملوش والمهاجم ديابي بدلا عن طلال العامر ومحمد الفهد وتحسن اداء الفريق قليلا اثر تفعيل الجبهة اليسرى بقيادة احمد الزنكي مع مساندة خالد القحطاني في التقدم الى الامام وتمرير الكرات العرضية.

في المقابل، حافظ النصر على توازنه وتمكن من بناء العديد من الهجمات وتحديدا عبر الثنائي محمد خالد ومحمود ضياء في الجبهة اليسرى، فيما قام مشعل فواز بدور صانع الالعاب والربط بين خطي الدفاع والهجوم ولاحت للمهاجم توريس فرصة مضاعفة النتيجة عبر كرة عرضية مرت قريبة من مرمى الرشيدي.

وقبل النهاية بخمس دقائق اطلق البحريني سيد ضياء رصاصة الرحمة على القادسية باضافة الهدف الثاني من مجهود فردي رائع تجاوز من خلاله ثلاثة مدافعين قبل انفراده بالمرمى ليضع الكرة ارضية على يمين خالد الرشيدي، وانقذ هادي مرماه من هدف محقق في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تصدى لتسديد ديابي الصاروخية.