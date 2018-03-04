كتب -ناصر الفضلي:

أعلن مجلس ادارة نادي الكويت اعفاء الاردني عبدالله ابو زمع مدرب الفريق الاول لكرة القدم من منصبه واسناد المهمة الى الوطني محمد عبدالله بعد سلسلة النتائج المتراجعة للعميد ضمن منافسات بطولة دوري فيفا وكان اخرها الخسارة امام القادسية بهدفين مقابل هدف الجمعة الماضية بالجولة الـ 13.

وقاد محمد عبدالله التدريب الاول له مع الابيض امس استعدادا لمواجهة كاظمة غدا في الجولة الـ 14 من المسابقة التي يتصدرها الفريق برصيد 29 نقطة وبفارق 8 نقاط امام السالمية صاحب المركز الثاني.

من جانبه أكد محمد عبدالله انه يملك معلومات وافية حول ابرز المشاكل التي يعاني منها فريقه خلال المرحلة الماضية وقال في تصريح خاص للسياسة: اتابع الفريق واللاعبين بشكل يومي عن طريق حضوري للتدريبات أو المباريات الماضية التي خاضها منذ بداية الموسم.

واضاف : لا خلاف على ان الابيض يضم خيرة اللاعبين ابتداء من حراسة المرمى ومرورا بالمدافعين ولاعبي الوسط الى المهاجمين، كما يملك بدلاء بقيمة الاساسيين وبالتالي فهو يحتاج الى التنظيم داخل الملعب وزيادة الفعالية من خط الوسط بشقيها الدفاعي والهجومي اضافة الى التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني لتنفيذ الخطط الموضوعة مسبقا .

واوضح المدرب الجديد ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من الجميع مع بذل اقصى الطاقات لتحسين الاداء ثم النتائج من اجل مواصلة صدارة الدوري دون النظر الى نتائج الفرق الاخرى المنافسة، ثم المنافسة على لقب كأس الامير والاحتفاظ به للموسم الثاني على التوالي، مشيرا الى ان المطلوب حاليا تناسي النتائج الماضية والنظر الى المباريات المقبلة والعمل من الخروج منها بنتائج ايجابية.

رسالة الوداع

من جانبه اعتبر عبدالله ابو زمع ان العمل كمدير فني لنادي الكويت شرف لكل مدرب محلي او اجنبي، مثمنا الدور الكبير للرئيس الفخري للنادي المهندس مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة في دعم النادي واللاعبين واعضاء الجهازين الاداري والفني، مبديا ثقته في حصول الفريق للمحافظة على لقب بطولة الدوري.

وأضاف أبو زمع: «أتقبل قرار فسخ عقدي. هذه هي كرة القدم. أنا سعيد بالفترة التي أمضيتها، حيث كانت تجربة غنية ومفيدة، وستبقى مصدر فخر بمسيرتي التدريبية».