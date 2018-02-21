ديوان الخدمة شكر الوزارة لمعالجتها جميع الملاحظات

كتب-فارس العبدان:

اعلن مدير الشؤون الادارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد العنزي عن الانتهاء من تطبيق البصمة بشكل كامل على موظفي الوزارة بالوحدات التنظيمية المختلفة وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن.

وقال العنزي في تصريح صحافي انه تم تسكين 48 وظيفة اشرافية بالهيكل التنظيمي من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام سواء كان ندب او تثبيت منذ شهر سبتمبر حتى بداية العام الحالي مشيراً الى نقل وتوزيع الموظفين اصحاب التخصصات للعمل في مجال تخصصهم بالوحدات التنظيمية المقررة وفقاً للقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

ولفت الى انه تم تلافي ملاحظات ديوان الخدمة المدنية خلال العام الماضي ومعالجتها بشكل كامل مما دعا الديوان الى تقديم كتاب شكر لجهود الوزارة المبذولة في الحرص على تطبيق القوانين واللوائح وقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم الديوان تطبيقاً سليماً والحرص في المحافظة على المال العام خلال عام 2017.

واعلن العنزي عن تفعيل اثار الانقطاع عن العمل فيما يخص العلاوة الدورية والاجازة وحرمان الموظف المنقطع عن العمل من الحقوق والمزايا الاخرى المترتبة على الانقطاع مضيفاً انه تم الانتهاء من اعداد مشروع ميزانية الباب الاول بالوزارة والانتهاء منه في المواعيد المحددة.

وأشار الى احالة موظفي الوزارة الذين بلغت خدمتهم 30 عاما للتقاعد وفق المادة 76 من نظام الخدمة المدنية وتسوية مستحقاتهم بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , بالاضافة الى اتخاذ كل الاجراءات التنظيمية بشأن تقييم كفاءة موظفي الوزارة لعام 2017 وفق المواعيد القانونية المحددة.

وقال انه تم تنفيذ قراري مجلس الوزراء رقمي 37,1247 بشأن نقل تبعية الادارات الاربعة من العمل بالوزارة للعمل لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة , والعمل على مجابهة العراقيل وتلافيها بالتنسيق مع الهيئة حتى تتم عملية النقل على الوجه الامثل مع تعديل الحالة المالية لما يقارب عدد 2700 موظف المنقولين للعمل لدى الهيئة.