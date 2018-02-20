كتبت – مروة البحراوي:

أعلن الرئيس التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية الدكتور محمد ناهس العنزي عن انطلاق الحملة الوطنية «ساعد»، بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية ، والتي تهدف إلى الحماية والتقليل من نوبات القلب الطارئة.

واشار العنزي الى ان الحملة تستهدف تدريب 1500 شخص-بشكل مبدئي-على كيفية التعامل مع حالات الإنعاش القلبي والرئوي، بهدف المساعدة في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية في الكويت، لافتا الى اختيار المتدربين من جميع المناطق والهيئات العامة التي توجد بها وفرة عددية، مثل الجامعات، الوزارات، المجمعات التجارية وغيرها، مشيرا إلى أن الحملة ستتابع عبر وسائل الإعلام المختلفة.

واشاد د. العنزي بجهود وتعاون وزير الصحة الدكتور باسل الصباح مؤكدا أنه لم يدخر جهدا في دعم الاكاديمية، وعبر عن تقديره وإعجابه بالنهج المتبع من قبله لإنجاح هذه الحملة المهمة التي تخدم الشعب الكويتي.

وثمن د.العنزي الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وسعيها الحثيث للمحافظة على الصحة في الكويت، مثمنا كذلك الدور الكبير والنشيط الذي قام به رئيس جمعية القلب الكويتية فيصل المطوع، والذي يعمل بدأب ونشاط في سبيل انطلاق الحملة.

من جانبه، أشاد مدير مركز صباح الاحمد للقلب الدكتور محمد الجار الله بالحملة التي تقوم بها أكاديمية العلوم الحياتية بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية، والتي يطلق عليه اسم «ساعد»، مؤكداً أنها تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين، خصوصاً في مجال التوعية الصحية الهادفة، الذي أصبح عملاً مهماً من الأعمال الطبية لأن الوقاية خير من العلاج.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح قد استقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية والرئيس التنفيذي لأكاديمية العلوم الحياتية والدكتور محمد ناهس العنزي، حيث قدم وفد الجمعية التهنئة للوزير بمناسبة أعياد الكويت الوطنية، بعدها قام الوفد بتقديم شرح واف الوزير عن برنامج جمعية القلب الكويتية، الهادف إلى تشجيع أنماط الحياة الصحية، وتجنب السلوكيات والعادات غير الصحية، من خلال العمل على تعزيز المبادرات المجتمعية للوقاية من أمراض القلب.