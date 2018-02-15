العنزي: ستراتيجية “الأشغال” خارطة طريق لإنجاز المشاريع وقياس الأداء

كتب- محمد غانم:

أعلن وكيل وزارة الاشغال العامة المساعد لقطاع الهندسة الصحية الناطق الرسمي باسم الوزارة المهندس عبدالمحسن العنزي عن تدشين وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي ستراتجية وزارة الاشغال العامة “2035” الاحد المقبل بحضور وكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم والوكلاء المساعدين بالوزارة وعدد من المسؤولين في الدولة بأن ستراتيجية الوزارة ترتبط ارتباطا وثيقا بالستراتجية العامة للدولة كما يتزامن الاعلان عنها مع احتفالات البلاد بالاعياد الوطنية.

وقال العنزي في تصريح صحافي أمس: الستراتيجية المزمع الاعلان عنها تتضمن جميع مشاريع الوزارة واليات معينة لقياس مدى تطبيق هذه الخطة خلال الفترات المحددة لكل مشروع كما انها قابلة للتحديث كل خمس سنوات، وأضاف ان الفريق الذي أعد الستراتجية متخصص ويضم كفاءات متميزة ومشهود لها بالكفاءة اعدوا هذه الخطة على مدار عام كامل من الجهد المتواصل والدؤوب ما جعل الستراتيجية تحظى باشادة المعهد العربي للتخطيط كاحدى الجهات وبيوت الخبرة في مجال التخطيط والتنمية.

وأوضح العنزي ان العمل بهذه الخطة خلال المرحلة الحالية والمقبلة سوف يسهل متابعة تنفيذ المشاريع والخطوات التنفيذية من قبل القيادات العليا بالوزارة وبالتالي يسهل صناعة القرار حيث وضعت آلية علمية ودقيقة لمتابعة جميع المشاريع داخل جميع قطاعات الوزارة كما انها تتماشي مع الخطة العامة للدولة وتلبي كل احتياجات الجهات الحكومية الاخرى من مشاريع تنموية من شأنها احداث التنمية المنشودة في البلاد فالستراتيجية تعد خارطة طريق بالنسبة لوزارة الاشغال العامة خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وتابع ان فريق اعداد الخطة الستراتيجية سوف يتابعها خلال فترة وجيزة في البدايات لكن سيتم متابعتها من قبل قطاع التخطيط والتنمية في الوزارة خلال سنوات العمل بها.

واضاف العنزي ان الوزارة سوف توزع كتيبات وبورشورات خلال حفل تدشين الستراتيجية الاحد المقبل على جميع الحضور تتضمن الستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف المرجوة من الستراتيجية وذلك لتعريف الحضور والرأي العام من خلال وسائل الاعلام بمدى الجهد الذي تبذله وزارة الاشغال العامة في دعم مسيرة التنمية في البلاد.