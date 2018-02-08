500 ألف متر مكعب من المياه يومياً قابلة للزيادة إلى 700 ألف

كتب – محمد غانم:

أكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالمحسن العنزي ان تنسيقا يجري حاليا بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانهاء كل الاجراءات للبدء في تنفيذ لمشروع محطة الصرف الصحي في ام الهيمان، متوقعا الانتهاء من انشاء شركة كويتية مساهمة لمشروع محطة الصرف الصحي في ام الهيمان خلال 4 شهور.

واضاف العنزي في تصريح لـ”السياسة” امس سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح المشروع للاكتتاب العام وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الصدد منها القانون رقم 116 لسنة 2014 بشان الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة، لافتا الى ان المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون فيما بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الاشغال العامة.

وقال العنزي: ان مشروع توسعة محطة الصرف الصحي في ام الهيمان (المنطقة الجنوبية) من المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة لمواجهة الطلب المتزايد في الاونة الاخيرة على مياه الصرف الصحي المعالجة.

واشار الى ان المشروع يعتبر جزءا اساسيا من برنامج التطوير للمنطقة الجنوبية بهدف تخفيف الاثار السلبية الناتجة عن زيادة انتاج مياه الصرف الصحي الخام على البيئة المحيطة وذلك عن طريق انشاء محطة حديثة بطاقة استيعابية تصل الى 500 الف متر مكعب يوميا قابلة للزيادة المستقبلية بطاقة 700 الف متر مكعب يوميا حيث تمكن الوزارة من معالجة مياه الصرف الصحي المجمعة لتستخدم في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية.

وشدد العنزي على حرص قطاع الهندسة الصحية على تذليل كل العقبات والتنسيق الكامل مع المستثمر الالماني الفائز بالمشروع بتوجيهات وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي كون المشروع احد المشاريع الهامة والملحة التي ستخدم بدورها متطلبات التنمية في البلاد.

وبين ان العمل جار على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة والمستثمر وذلك لدراسة الاوضاع القائمة داخل مواقع العمل وتحديد المتطلبات لتنفيذ المشروع وفقا للحاجة الحقيقية دون زيادة او نقصان للحفاظ على المال العام.

وتابع العنزي ان فريق العمل المشترك المتواجد في موقع محطة الرقة كمقر لها يوجد ضمن اعماله المزمعة تحديد المتطلبات الخاصة بالعمل على انشاء مركز تحكم وصيانة وتشغيل محطة الرقة لمدة 3 سنوات ثم تحويلها فيما بعد الى مركز تحكم فقط.

وذكر ان من ضمن اعمال المشروع انشاء شبكة صرف صحي جديدة في المنطقة الجنوبية لايصال المياه الى المحطة الجديدة في ام الهيمان.

من جهة اخرى بلغت تقديرات ميزانية وزارة الأشغال العامة للعام المالي المقبل ٢٠١٨/٢٠١٩ والمزمع إقرارها في الاول من إبريل المقبل 735.910 مليون دينار تشمل الكثير من المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الوزارة ويأتي في مقدمتها مشروع مطار الكويت الدولي “2” والذي توليه الوزارة متابعة حثيثة لإنهاء أعماله الإنشائية المختلفة في مواعيده المتفق عليها مع المقاول وفقا للجداول الموضوعة مع الوزارة.

وبحسب تقرير ميزانية الوزارة بلغ أجمالي المبالغ التي قدرتها الوزارة لتغطية مصروفات السلع والخدمات 33.733 مليون.

وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ التي قدرتها الوزارة لتغطية مصروفات تعويضات العاملين بالوزارة من رواتب وعلاوات ومكافات نحو 226.152 مليون دينار.

وأشار التقرير الى ان المبالغ التي تم تقديرها لتغطية مصروفات المشاريع “النفقات الرأسمالية ” بلغت 475.777 مليون، وشمل الكثير من المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الوزارة وفقا لقطاعاتها المختلفة الإنشائية، والمشاريع الكبرى، والهندسة الصحية والصيانة.

وبين التقرير أن المبالغ التي تم تقديرها لبند المصروفات والتحويلات 248 ألف دينار ويتضمن هذا البند تنفيذ احكام قضائية ومؤتمرات محلية ومهمات رسمية.