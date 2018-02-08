كتب – محمد غانم:

أكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال عبدالمحسن العنزي تكثيف التنسيق بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانهاء اجراءات تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحي في أم الهيمان، متوقعا الانتهاء من انشاء شركة كويتية مساهمة لتنفيذ المحطة خلال 4 شهور ومن ثم بدء اعمالها واتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح المشروع للاكتتاب العام.

وقال العنزي في تصريح الى “السياسة” أمس: ان “توسعة محطة أم الهيمان من المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الصرف الصحي المعالجة الامر الذي دفع الاشغال” لاعداد برنامج شامل للتوسعة واعادة تأهيل نظام الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية”، مبينا ان “الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل الى 500 الف متر مكعب يوميا قابلة للزيادة الى نحو 700 الف متر مكعب”.

واذ شدد على الحاجة الملحة لتنفيذ المحطة واستخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية ومشاريع التنمية، لفت الى “استعداد الوزارة لتشكيل فريق عمل مع المستثمر لدراسة الاوضاع القائمة داخل مواقع المشروع وتحديد المتطلبات لتنفيذ المشروع وفقا للحاجة الحقيقية دون زيادة او نقصان للحفاظ على المال العام”.

من جهة اخرى، بلغت تقديرات ميزانية وزارة الأشغال للعام المالي المقبل 2018 – 2019 والتي تبدأ اعتبارا من مارس المقبل نحو 735 مليون دينار تشمل العديد من المشاريع التنموية الهامة وعلى رأسها مشروع مطار الكويت الدولي “2”، اضافة الى نحو 33 مليونا لبند مصروفات السلع والخدمات، و226 مليونا لبند تعويضات العاملين من رواتب وعلاوات ومكافآت.

وقدرت الوزارة مصروفات المشاريع (النفقات الرأسمالية) بنحو 475 مليون دينار، والتحويلات الخاصة ببنود تتعلق بتنفيذ احكام قضائية ومصاريف مؤتمرات محلية ومهمات رسمية باجمالي 248 ألف دينار.