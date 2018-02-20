كتب – جمال بخيت:

في “حب الوطن” كان عنوان الأمسية الشعرية التي اقامتها مكتبة الكويت الوطنية وشارك فيها ثلاثة شعراء كويتيين بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين احتفالاً بأعياد الكويت الوطنية والشعراء هم مشعل الحربي، وعبدالله العنزي والشاعرة وموضي رحال الشمري، وأدار الأمسية الأديب حمد الشريعان. تميزت الأمسية بتنوع القصائد وكم وافر من المعاني التي تناولت حب الوطن وروعته وعناق العاطفة مع الولاء للأرض والتغني بحبه.

روائع الوطنية ودفء العاطفة الشعرية جاءت واضحة في قصائد الشاعر مشعل الحربي حيث حلق في سماء الوطن ومن قصيدته البديعة يقول.

هذي الكويت وهذا الحي والدار

والأهل والصحب وابن العم والجار

والمالكون فؤادي في سمائهم

ففي فؤادي لهم شمس وأقمار

صناعة الشوق شيء لست أحسنه

لكنه يعتلي فينا فننهار

أشتاق للصبح كي يختال في جسدي

والليل فيه أحاديث وأسمار

هذي المآثر في قلبي لها وطن

فكيف ينكر من تبكيه آثار؟!

وأنشد الحربي في قصيدة أخرى عن مناقب ومحاسن الوطن والتغني به يقول:

ما اخترت أطلق في الخطوب لساني

إن الكتاب بدا من العنوان

هبت على تلك الرياض نسائم

فاهتزت الثمرات في بستاني

أنا شاعر هز الوجود ضميره

فأساقط الرطب الدني الجاني

ما كل من أكلت تقر عيونها

بعض العيون سريعة الذوبان

أو كل من هزت جذوعا تجتني

أو كل جذع يانع الأغصان؟!

وكانت قصيدة الحربي رسائل الصمت عنواناً لنفائس الكلمات والابداع يقول فيها:

على لحن الصبا أغفو

وأصحو عند ذكراك

رأيتك في الورى بدرا

وبدر الافق يفداك

أحقا أنني دنف

وأسري حيث مسراك

وأني عاشق وله

أهيم لعطرك الزاكي

لعل الشوق أرسلني

فأشقاني وأحياك

الشاعر عبدالله العنزي: أنشد مضامين شعرية جميلة ذات بعد جمالي من خلال تجربته الشعرية وألقى قصيدة بعنوان وطن بحجم الحب… منها:

حياك مبتسما.. متى حييتاه

وطن هنا أني اتجهت أتيته

وطن بحجم الحب، يخترق المدى

ليريك ما أخفى … وما أخفيته

وطن يسافر في اللحاظ فكلما

أغمضت جفنا عن سناه رأيته

وطن كقنديل الضياء، لعتمة

في آخر الطرقات يحرق زيته

وختم العنزي قصيدته ببيت شعري يعبر عن حب الوطن:

ليت الذي أعطى الكويت قلوبنا

يدري بما تخفي الجوارح ليته

وفي قصيدة “الحزن يكبرني، وأنت تكابر”، اتسمت المشاعر بالجمال والإحساس بالاغتراب، متوجهة ليقول:

قلبي الحزين هو القصيدة كلها

ويصير أن تبقى… ويفنى الشاعر

أنا ذلك الرحال أغرف من دمي

ثمنا لكل خطيئة.. وأغادر

لأوجه يشبهني.. وكل عابر

وألقى الشاعر قصيدة في معاني الإخلاص ومع الوجدان الوطني ومنها:

سأظل أكتب للكويت طوالها”،

وأظل أعشق بحرها ورمالها

دار تهيم بها القلوب محبة

وكأنها سقت القلوب خيالها

وتألقت بين النجوم كأنها

مدت إلى عشر البهاء حبالها

هي عشقنا الأبدي، نبض قلوبنا

نقشت لآيات الجمال جمالها.

الشاعرة موضي رحال الشمري تميزت أشعارها بالروح الوطنية الباحثة عن الجمال بالكلمة والمعنى وانشدت تقول:

يشيع الدهر أعواما… فهل تدري؟

أن الحياة كلام.. حبره عمري

والخلد لن يقتفي اسمي بما جمعت

كفي من المال.. ما لم يقتف ذكري

يعنيك حالي؟.. أنا للعقل أسلمه

من ضيعة الخمس حتى قبضة العشر

والعين بالعين لا ظلم ولا دجل

والقلب بالقلب … حتى ينجلي أمري

أقولها وعيون الخلق ترسم لي

كل التفاصيل.. من أجر ومن وزر.

ومن روائع الشعر: نشدت الشاعرة موضي رحال عن الشمس والحرية تقول:

يا صاحب السجن.. هل قيدي وأغلالي

تعمي عيوني؟ .. وتقصي صوتي العالي؟

وهل تظن… سمائي حين يحجبها

سقف السجون؟… تغني غير موالي

لأن الحديد برسغي… حين أخبره

نبضي! وقد يشتكي قلبي على حالي

وكبر القيد في ساقي وما فتئت

فيي القيود.. تحاكي صوت خلخالي

وعن الوطن والفخر به وبالاصل الطيب تقول الشاعرة:

بلادي يا سماء لبست ثوب بلاد

يا سمائي يا بلاداً جملت بالعقد جيد

من نجوم الليل حتى اشعلت وجه السواد

وتجلت في كمال الحسن والعقل الرشيد

إن كتبنا فيك شعراً أبدع الحرف وجاد

ويجود الشعر لما يحتمي عقل المجيد

ينسج الحرف بيانا.. ومن الشوق عتاد

ومعان تجبر القلب على (هل من مزيد)

ولقد شئناك قربا.. ولقد شئت ابتعاد

ويشاء الله فينا ثم يقضي ما يريد

اليت شعري… يوم صغناه على (بانت سعاد) ماجلينا مجدنا الطارف في مجد تليد.