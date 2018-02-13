“العنف المدرسي من واقع الميدان” ورشة في متوسطة النصف

برعاية مراقبة الخدمة الاجتماعية و النفسية بزة الحماد وبإشراف الموجهة الفنية للخدمة الاجتماعية سهيلة الصباح نظمت مدرسة عبداللطيف النصف المتوسطة بنين بمنطقة العاصمة التعليمية ورشة عمل بعنوان ” العنف المدرسي من واقع الميدان ” بالتعاون مع مدارس اليرموك ومدارس ضاحية عبدا لله السالم وذلك ضمن فعاليات الملتقى التربوي الـ23 للمراقبة حول الدور المهني للباحث الاجتماعي والنفسي في مواجهة العنف المدرسي ، بحضور مختار اليرموك عبدالعزيز المشاري ومدير المدرسة حسن قاسم و رئيسة المشروع الوطني “اتمنى” الشيخة حصة سالم الصباح والموجهة الفنية سهيلة الصباح ومديرة مدرسة بحرة الابتدائية وفاء الدريعي.

واكدت الحماد اهمية الدور المهني للباحث الاجتماعي والنفسي في مواجهة العنف المدرسي والذي يمارس داخل المدارس ولا يستند على مفاهيم و مبادئ الخدمة الإجتماعية المدرسية.

وثمنت الحماد دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمشاركة في ورشة العمل والتي تجسد روح التعاون وتبادل الخبرات واثراء الدور المهني للباحث الاجتماعي والنفسي لمواجهة العنف المدرسي بما يعود على ابنائنا الطلاب بمساعدتهم على التكيف والتفوق والابداع ليصبحوا قادة المستقبل.

من جانبه قال الأخصائي النفسي محمد رمضان ان العنف المدرسي يمارس من خلال مجموعة من السلوكيات العدائية الغير مقبولة اجتماعيا يساعد في ارتكابه غياب دور الاسرة وكثرة استخدام الالعاب الالكترونية التي تغيب العقل ويترتب عليها اوهام تدفع للعنف المدرسي.

من جانبه قال مختار اليرموك عبدالعزيز المشاري اتمنى ان نتصدى جميعا للعنف المدرسي الذي اصبح ظاهرة تتفشى مشيرا الى ان هناك دورا كبيرا على وزارتي التربية والاعلام للتصدي لهذه السلوكيات العدائية الغريبة عن المجتمع الكويتي.

واضاف المشاري ان منطقة اليرموك مقبلة على اعتراف من منظمة الصحة العالمية لتكون ضمن المدن الصحية لافتا الى تشكيل لجنة في مجلس المنطقة للعمل على معالجة الظواهر السلبية في المدارس وخارجها.