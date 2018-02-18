بوحمد لـ”السياسة”: اتخذنا الإجراءات القانونية وفصلنا الطالبة

جمعية المعلمين : إقرار قانون حماية المعلم ليتمكن من أداء دوره

كتبت – رنا سالم:

تصاعدت حدة العنف المدرسي لتصل الى الاعتداء على المعلمين والاداريين إذ كشفت مصادر تربوية لـ”السياسة” تعدي عائلة كويتية على طاقم عمل اداري وتعليمي في مركز مسائي بالفروانية بالسب والضرب واقتحام المدرسة وخلع بابها وضرب الحارس والمديرة والمديرة المساعدة.

من جهته، اكد مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد لـ”السياسة” ان ادارة المنطقة اتخذت كافة الاجراءات القانونية لجميع طاقم العمل الاداري والتعليمي والأمني في واقعة الاعتداء على المعلمات ورجال الأمن، مشيرا الى ان الادارة تقدمت بدعوى قضائية ضد ولي امر الطالبة الذي اعتدى على المعلمات والأمن خلال وقت عملهم الرسمي.

واضاف ان الادارة رفعت مذكرة بالواقعة الى وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري وفصلت الطالبة من المركز المسائي والقضية مطروحة امام النيابة، مبينا في الوقت نفسه ان ولي الأمر تقدم بدعوى مماثلة يبين فيها تعرضه للضرب وان الواقعة “تبادل ضرب” وقدم تقريراً طبياً للنيابة يفيد بكسر اصبعه.

واضاف بوحمد ان الادارة لن تتوانى عن الحصول على حقوق المعلمات ورجال الأمن كاملة ولن نسكت ولن نترك حقهم كما ان مديرة المركز وكلت محامياً لكل الأشخاص المعتدى عليهم، مستنكرا في الوقت ذاته وقائع العنف المدرسي المنتشرة خلال هذه الفترة الحرجة.

واشار بوحمد الى انه في حال وجود خلل في بعض المدارس فإنه لا يمكن اغفال حق المعلم ودور “مخرج الأجيال”، مشددا على حرص وزارة التربية على اعطاء المعلم حقه كاملا ولابد من اعطاء المعلم الاحترام والثقة في مكان عمله وان كان هناك اخطاء فردية لا يمكن تعميمها على كافة المعلمين والمدارس ولكن تتم محاسبة ومعالجة هذه الأخطاء في محلها، مؤكداً أن السواد الأعظم من المعلمين يعامل الطالب وكأنه ابنه ، فهل يمكن ان يؤذي أب ابنه ؟!

تفاصيل الاعتداء

بموازاة ذلك ، أوضح تقرير اعدته ادارة مركز ام الحكم المسائي ورفعته الى ادارة منطقة الفروانية التعليمية حول واقعة تعدي ولي امر طالبة واخواتها واخوانها في المركز والذي وقع 7 فبراير الجاري ان الواقعة بدأت برفض المديرة المساعدة استئذان طالبة برفقة اختها قبل موعد الخروج الا مع ولي امرها التزاما بالقانون، وطلبت منها الانتظار لمدة ربع ساعة الا ان اخت الطالبة لم يعجبها الكلام وتلفظت على المديرة المساعدة بألفاظ نابية وشتائم جارحة.

وذكر التقرير الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه ان الطالبةعادت مع اختها تتطاول بصوت عال على الادارة في نهاية الدوام فطلبت منها المديرة المساعدة الانصراف وعدم التلفظ بكلام جارح ، الا انها تلفظت على مديرة المدرسة بشتائم جارحة وسبتها بالأب وقذفتها بزجاجة مياه ، مما دفع الوكيلة للتدخل وهددتها بالمغادرة او طلب المخفر الا ان الطالبة والأخت استمرتا في الشتم واللعن.

ولي الأمر كسر باب المدرسة

وبين التقرير ان الطالبة اعتدت على الوكيلة بضربها على كتفها الأيسر والقت عليها الحذاء فطلبت الوكيلة من الحارس ابلاغ المخفر بسرعة ، ثم حضر اخو الطالبة وضرب الحارس ومن بعده حضر والده وكسر باب المدرسة وبيده حديدة وخلع حزامه من خصره وبرفقته شاب آخر بيده زجاجة مياه واخذوا يصيحون ويبحثون عن الوكيلة والحارس الآخر للنيل منهم.

الطالبات تدخلوا

واشار التقرير إلى ان المعلمات والطالبات حاولن منعهم من دون جدوى وطلبن من الحارس احضار الشرطة ثم حضرت مديرة المركز وابلغت الشرطة و تدخلت الطالبات واولياء امورهن لمساعدة الوكيلة واخراج المعتدين من المدرسة.

بلطجة وحرب شوارع

واكد التقرير تعرض المديرة والمديرة المساعدة والحراس والمعلمات للضرب والاهانة والارهاب وتعد اشبه ما يكون بالبلطجة وحرب الشواع داخل مقر عملهم دون اقترافهم لأي ذنب ، وسجل المخفر في نهاية اليوم قضية ضد المعتدين بعد ان حضروا الى مكان الواقعة.

واصطحب رجال الشرطة الحارس الى المستشفى لاجراء الفحوصات الطبية كما توجهت كلا من المديرة والمديرة المساعدة للمستشفى لعمل تقرير طبي وتقدموا ببلاغ لاثبات حالة الى مخفر الشرطة.

حماية المعلم

من جانبها ، استنكرت جمعية المعلمين واقعة الاعتداء على العاملين في المركز المسائي مشيرة الى ان الواقعة تعكس واقعاً مؤلماً يعيشه المعلمون والادارات المدرسية في ظل غياب قانون يحميهم من بعض الممارسات الدخيلة التي يمارسها اولياء الأمور مطالبة باقرار قانون حماية المعلم والذي يمكنه من اداء دوره وبما يتوافق مع مكانته الرفيعة.

طالبة منقولة تأديبياً تزعم اعتداء معلمات عليها و”التربية” تنفي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطالبة تزعم فيه اعتداء 3 معلمات عليها لضربها ابنة احداهن.

ونفى مصدر تربوي مسؤول لـ”السياسة” حدوث اي ضرب لطالبات المدرسة المشار اليها، مؤكدا ان الفيديو المتداول هو لاحدى اولياء الأمور تم نقل بناتها تأديبيا مع بداية العام الحالي بعد ان تطاولت مرات متعددة على مديرة المدرسة والادارة المدرسية.

واضاف المصدر ان ولية الأمر تحاول استغلال ردود افعال اولياء الأمور الحالية وكسب الرأي العام بعد احداث قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي لاسقاط مديرة المدرسة كنوع من انواع الانتقام منها لنقل البنات الى مدرسة اخرى على الرغم من ان مدرسة ام البنين المشار اليها في الفيديو من افضل 5 مدارس نموذجية على مستوى الكويت ويتسابق اليها اولياء الأمور لتسجيل بناتهم فيها لسمعتها الطيبة وسمعة مديرتها مريم الشليمي.