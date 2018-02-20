أقام طلق صقر الهيم بمناسبة عودة ابن خالته الرحالة المحتجز في ايران فالح جمعان العازمي الملقب «ابويمعه» حفل عشاء حضره رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ومشاركة عدد من وجهاء وابناء قبيلة العوازم.

وقال الغانم على هامش الحفل نحمد الله على وصول ولدنا فالح وعودته سالماً الى بلده واهله ونبارك لاسرته الكريمة وقبيلته مؤكداً انه خلال فترة اختطافه واحتجازه تجلت وحدة الكويتيين جميعاً سواء من سعى بكل ما اوتي من امكانات وقوة او من دعا له وواسى اهله وساندهم معرباً عن سعادته بمشاركته اليوم في تلك الفرحة الكبيرة بين اخوانه.

وبدوره قال عضو مجلس الامة م.محمد الهدية اليوم نحن سعداء بالاحتفال مع اخواننا من ابناء القبيلة وجموع الاصدقاء من ابناء الوطن بعودة المحتجز فالح العازمي بعد فترة من احتجازه ولا يسعنا الا التوجه بالشكر الى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، وكل من سعى في الافراج عنه من نواب ومسؤولين واعضاء السلك الديبلوماسي ووزارة الخارجية ومن جانبه تقدم طلق الهيم بالشكر الجزيل الى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد وحكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الخارجية وعلى رأسها الشيخ صباح الخالد وخالد الجارالله والشكر موصول للسفارة الكويتية في ايران على جهودهم في اطلاق سراح ابننا، مشيداً بدور الحكومة الايرانية ممثلة في سفارة ايران في الكويت الذين اخجلونا باهتمامهم وتواضعهم والشكر موصول الى عدد من النواب وموقفهم البطولي.

وشهد الحفل القاء القصائد واختتم بمأدبة عشاء.