تصريحات الرئيس الفلبيني إنفعالية والحوادث التي وقعت فردية ولا تعبر عن عموم الشعب الكويتي

قال عضو مجلس الامة السابق كامل العوضي ان المواقف والتصريحات من قبل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بخصوص العمالة الفلبينية ووضعها في الكويت لا تتناسب مطلقاً مع حقيقة ما حدث من حوادث فردية ولا كل هذه الحدة والانفعالية إلى حد منع العمالة المنزلية الفلبينية من الذهاب الى الكويت وإلغاء الزيارة الرئاسية إلى الكويت التي ترحب دائماً بالحوار والتعاون في أي قضية تخص العمالة مهما كبرت أو صغرت.

وأوضح العوضي في تصريح أمس أن الرئيس الفلبيني لجأ إلى الإعلام لطرح القضية بدلاً من استخدام القنوات الدبلوماسية السليمة بعيداً عن التصعيد والتوتر، وآملاً بأن يزور الرئيس الفلبيني الكويت ليطلع على وضع عمالة بلاده بنفسه قبل إطلاق الأحكام عن بعد وبشكل متسرع.

وشدد العوضي على ان هذه المواضيع الحساسة لا تدار بهذة الطريقة ولا تعالج بأخذ القرارات المتسرعة غير المدروسة والتي في النهاية ستؤدي بكل تأكيد الى خسارة الطرفين وخاصة الجانب الفلبيني، مبينا ان طلب الرئيس الفلبيني عودة ابناء جاليته والذي يقدر عددهم بما يزيد عن مئتي الف فلبيني الى بلادهم لن يضر هذا العدد فقط بل سيشمل من يعوله هذا العدد في الفلبين.

شروط مجحفة

وعن شروط الحكومة الفلبينية لعودة العمالة الفلبينية المتمثلة في احتفاظ العمالة بجوازات سفرهم وتحويل رواتبهم من خلال البنوك اكد العوضي أن قانون العمالة المنزلية منح العمالة المنزلية حرية اختيار تسليم جواز السفر للكفيل من باب الحفاظ عليه من التلف او من الضياع لان بالنهاية من يدفع الغرامات او مخالفات الاقامة هو المواطن او ابقاؤه مع العامل وبالتالي فإن القانون الكويتي نظم هذه النقطة بما يخدم مصلحة العامل المنزلي.

واضاف فيما يتعلق بتحويل المعاشات عن طريق البنوك فإن الشكاوى تجاه المواطنين بخصوص الامتناع عن دفع المعاش الشهري تعد على الاصابع ويتم التحقيق فيها فور تقدم العامل بشكوى في ادارة العمالة المنزلية واعطاء كل ذي حق حقه وبالتالي فإن تلك الشروط تعد تعسفا غير مقبول.

وذكر العوضي بأن تصريحات القيادات الفلبينية المنسجمة مع تصريحات الرئيس تحمل كماً هائلاً من المبالغة غير المبررة بخصوص تعرض حالات معدودة على الأصابع من الجالية الفلبينية الى الاعتداءات بالكويت، وشددا على ان هذه الاعتداءات ليست بتلك الصورة التي يتحدث عنها الرئيس الفلبيني بل هي حالات فردية محدودة ومنفصلة ومتباعدة ولا تعبر بأي حال من الاحوال عن طبيعة الشعب الكويتي المسالم والمحب للغير، واوضح بأن توقف المشكلات الخاصة بالعمالة أمر مستحيل ولا يمكن الوعد به وأن نسبة هذه المشكلات في الكويت في أضيق وأصغر مستوياتها وان الجاني ينال عقابه دائما طبقا للقانون ايا كانت جنسيته وشدد على ان القبض على الاسرة الوافدة المتهمة بقتل العاملة الفلبينية عن طريق الانتربول بهذه السرعة دليل على جدية الكويت في التعامل في مثل هذه القضايا ايا كانت جنسية الجاني وذلك بمنتهى الشفافية و النزاهة.

وبين العوضي أن الرئيس الفلبيني يجب أن يعرف حقيقة وجود 3.5 مليون وافد منهم ما يزيد عن مئتي ألف فلبيني، ومؤكداً ان التعامل الرسمي والشعبي الطيب معهم جميعاً في إطار القانون والأعراف الاجتماعية والدينية حيث إن الدين الإسلامي لا يسمح باضطهاد الغير واكد ان المجتمع الكويتي لا يقبل ذلك بأي شكل من الأشكال.

وشدد العوضي على أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي يوجد بها قانون ينظم استقدام العمالة المنزلية ويحدد حقوق وواجبات كل من العامل المنزلي ورب العمل ومكتب الاستقدام وذلك لضمان حقوق جميع الاطراف.

واضاف الكويت هي الدولة الوحيدة التي قدمت العقد ثلاثي الاطراف في المؤتمرات الدولية والذي أشادت به جميع الدول التي ترعى حقوق الانسان في العالم لافتاً إلى ان الشعب الكويتي يسير على خطى أميره الملقب بأمير الانسانية من قبل الامم المتحدة نظراً لعطائه الواسع ومساعداته وحرصه الدائم على العمل الخيري الممتد الى جميع انحاء العالم.

التعامل مع “الدرة”

وأكد العوضي على ضرورة قيام الحكومة الفلبينية بتشجيع مكاتب العمالة المنزلية في الفلبين على التعامل مع شركة الدرة للعمالة المنزلية وهي الشركة الحكومية التي يمتلكها عموم افراد الشعب الكويتي والتي تم تحديد نسبة الربح فيها بـ10% من اجمالي كلفة استقدام العاملة المنزلية، بمعنى أنها شركة لا تبحث عن الربح بل همها في المقام الاول هو توفير عمالة ملائمة للأسر الكويتية لحفظ حقوق تلك العمالة، وطالبهم بضرورة التدقيق في اختيار مكاتب العمالة المنزلية الموجودة بالكويت وذلك حرصا لأمان العاملة المنزلية فيها، بدلاً من ترك الميدان للمكاتب الخاصة التي تعمل خارج إطار القانون ويؤدي ذلك في النهاية إلى ضياع المسؤوليات وضياع حقوق جميع الأطراف، ومؤكداً بأن قرار الرئيس الفلبيني بوقف العمالة يعني بأن الطرفين خاسرين لحاجة بعضهما إلى الآخر.

وذكر شدد العوضي أن الكويت بلد دستور وقانون وهناك دائماً من يرتكب الأخطاء من الطرفين العمال وصاحب العمل والقانون هو الذي يحكم وليست الأهواء والجنسيات أو غيرها، موضحاً بأن عدد العمالة من الجنسيات المختلفة في الكويت يفوق عدد المواطنين بنحو الضعفين وهو ما يعني بأن المشاكل مستمرة وستبقى ولكن القانون يفرض نفسه على الجميع.

وفيما يخص المطالب الفلبينية الأخيرة والتي تدور حول الحقوق المتساوية للعمالة مع المواطنين، أكد العوضي بأن أي شخص يعمل في دولة أخرى غير موطنه لا يمكنه أن يطالب بنفس حقوق المواطنين لأن ذلك لا يمت إلى القانون الدولي ولا غيره من القوانين، مشدداً على أن الكويت تعرف معايير القانون الدولي وتطبقها بشكل كامل مع إضافات إنسانية واجتماعية أخرى خارج القانون الدولي وهو ما جبل عليه الكويتيون منذ زمن طويل من حيث التعايش والتسامح والكرم والطيبة وحسن التعامل والإنسانية.