العوضي عن مناشدة طفل: خلاف بين ولي الأمر والمدرسة حرمه من الدراسة

تعقيبا على رسالة الطفل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والموجهة الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة فيما يتعلق بتعليم الطفل وحرمانه من حقوقه في التعليم قالت مديرة عام الهيئة الدكتورة شفيقة العوضي ان مسؤولية الهيئة تجاه هذا الطفل تتمثل في تحمل تكاليف دراسته في اطار الخدمات التعليمية التي تقدمها الهيئة للطلاب ذوي الاعاقة في المدارس المعتمدة والتي يختارها اولياء الامور وفقا لحالة ابنائهم.

وأوضحت العوضي في تصريح امس ان الطفل الذي وجه رسالته الينا في هيئة الاعاقة مسجل لدى الهيئة منذ ٢٠١١ وصدر له قرار تعليمي في ٢٠١٢ والتحق باحدى المدارس قبل سنتين ورفضت المدرسة تسجيله وتوجه الاب للقضاء واخذ حكم يلزم المدرسة ان تقبله وكانت الهيئة تتابع عن قرب مايحدث وطالبت المدرسة في اكثر من كتاب ان تلتزم بتسجيل الطفل.

واضافت العوضي ان خلافا نشأ بين ولي الامر وبين المدرسة و كنا في الهيئة نتابع الموضوع ونراسل المدرسة ونطالبها بقبول تسجيل الطفل كما طلبت الهيئة من ولي امر الطفل اكثر من مرة ان يوافق على تغيير المدرسة حرصاً على ان لا يقضي الطفل أي مدة خارج الدراسة حرصاً على مصلحته لكن الاب رفض و لكنه عاد و استجاب قبل شهر والان تقوم الهيئة بالتنسيق لنقل الطفل الى مدرسة اخرى تتابع الموضوع عن قرب حرصاً على مصلحة الطفل رغم ان الامر هو خلاف بين ولي الامر والمدرسة.